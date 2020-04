El 52 por ciento de los niños y adolescentes en México vive en pobreza, acusó Lucero Saldaña

Hipólito Contreras

En México el 52 por ciento de los niños y adolescentes viven en situación de pobreza, de los 52 millones de pobres 20 millones son niños y adolescentes entre uno y 17 años, el 78 por ciento de este grupo vive en hogares indígenas, afirmó la ex senadora Lucero Saldaña Pérez.

Destacó que el 9 por ciento de la población infantil está en situación de pobreza extrema, la población entre cero y cinco años enfrenta mayores porcentajes de pobreza, al compararla con la población de 6 a 11 años y de 12 a 17 años, vemos grandes dificultades.

Por eso, dijo, la primera infancia es la mayor responsabilidad de los gobiernos, ofrecer a los niños de México un inicio parejo en la vida y se les den las mejores bases para desarrollarse plenamente.

Por esto, señaló, es preciso erradicar la pobreza infantil, combatirla desde etapas tempranas, si un niño no disfruta de las condiciones adecuadas en sus etapa crucial, cuando se están formando sus capacidades esenciales de un ser humano queda en desventaja ante los demás y pierde oportunidades que después es muy difícil revertir.

Estos años determinan las capacidades de una persona y son irremplazables, lo que no se de en esta etapa no podrá ser aprovechado más tarde, un niño que no recibe una alimentación apropiada en sus primeros años, o que no recibe atención médica cuando lo requiere, o que no tiene acceso a los beneficios de la educación inicial, o que viven en condiciones de hacinamiento, en una vivienda sin servicios básicos, o en espacios inadecuados, comienza sus vida en desventaja y tendrá grandes dificultades para superarla.

El Coneval establece que una persona que está en situación de pobreza tiene por lo menos una carencia social, el rezago educativo, el no acceso a los servicios de salud, a la seguridad social, a la calidad de la vivienda, expresó.