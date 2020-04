Aspirantes egresados en 2020 con falta de documentos podrán entregarlos posteriormente: DAE

María Elena Ruiz Velasco, titular de la Dirección de Administración Escolar, enfatizó que es indispensable registrarse en las fechas señaladas en la convocatoria del Proceso de Admisión 2020

Los egresados en 2020 que desean ingresar a la BUAP no deben preocuparse si a causa de la pandemia de COVID-19 en este momento carecen de sus constancias de estudios previos, ya que más adelante podrán completar su registro, aclaró María Elena Ruiz Velasco, titular de la Dirección de Administración Escolar (DAE).

“Los jóvenes que están egresando este año no deben angustiarse. Lógicamente no van a tener la constancia de estudios porque las escuelas no están habilitadas para entregárselos, así que más adelante se les va a indicar en qué momento podrán completar este requisito de su registro”, informó.

Tras esta aclaración, Ruiz Velasco enfatizó que es indispensable que los aspirantes se registren en las fechas señaladas en la convocatoria, ya que el 3 de mayo -para nivel medio superior- y el 14 de mayo -para los programas educativos de nivel superior- son los días que se cierra el acceso para la primera fase del Proceso de Admisión 2020 de la BUAP.

“Es importante que hagan su registro, las fechas son exactas; después del 3 de mayo y el 14 de mayo no va a haber posibilidad de hacerlo”, remarcó.

La titular de la DAE explicó que durante el primer paso de este proceso la dependencia validará los documentos e informará a los aspirantes si queda pendiente algún requisito; por ello, “tienen que estar monitoreando diariamente, por si no subieron algún documento, ya sea su certificado o fotografía, nosotros vamos a estar indicando estas observaciones”.

A tres días de iniciado el Proceso de Admisión 2020 de la BUAP, María Elena Ruiz Velasco dio a conocer que hay buena demanda de solicitudes de registro por parte de aspirantes para ingresar al nivel medio superior y detalló que es muy importante seleccionar la sede donde se desea cursar la educación media superior, ya que no se podrán realizar cambios.

“Los primeros días es el mayor número de accesos; ahora es una situación muy especial porque generalmente el registro había sido en forma presencial. Se citaba en la Arena BUAP, se revisaban los requisitos y se daba una ficha de asignación del examen. Con esta contingencia epidemiológica la solicitud de documentos es en línea. Es algo nuevo para los aspirantes y para nosotros”, añadió.

La funcionaria universitaria precisó que todo el proceso se realiza en línea, a través de la página https://admision.buap.mx/, de acuerdo con la convocatoria, pero dependerá de las autoridades de salud si se genera algún cambio de fechas debido a la contingencia por COVID-19, por lo que se invita a informarse en las redes y medios oficiales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (https://buap.mx/).