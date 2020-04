Ocho municipios conurbados se cuelgan de los colectores del municipio de Puebla y contaminan más

Hipólito Contreras

El saneamiento del río Atoyac debe ser mediante una coordinación entre los tres niveles de gobierno, el problema es que muchas industrias que no cumplen con la norma se conectan a los drenajes municipales de manera ilegal, sin cumplir con las normas, una vez en los colectores es muy difícil detectar de dónde vienen las descargas, qué tipo de residuos tienen, afirmó Verónica Mastretta Guzmán, de la asociación Dale la Cara al Atoyac.

El Atoyac, dijo, no sólo recibe aguas residuales de casas habitación, sino aguas residuales con residuos peligrosos, el problema de la ciudad de Puebla no sólo de la misma, ya están conurbados ocho municipios, hay muchos municipios colgados de la infraestructura hidráulica de Puebla, pero no existe planta de tratamiento que pueda tratar todas las aguas residuales que llevan residuos peligrosos, debe tratarse previo cada empresa.

Por otra parte la ambientalista informó que la semana anterior se rompió un ducto de lodo que va de la planta de tratamiento de San Francisco a la planta nueva de Carmelitas, esto se debió porque están rellenando las barrancas, los ductos y las líneas de agua potable van por la orilla del río, al rellenar las orillas del río por empresas, están dañando la infraestructura hídrica de la ciudad, la denuncia la pasamos al SOAPAP y a CONAGUA, y pese a las limitaciones presupuestales que tienen con menos personal, actuaron rápido, dieron con el punto de la fuga, están trabajando en sellar, cerraron las llaves de paso de la planta de San Francisco a la planta de Carmelitas.