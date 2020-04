Jóvenes solistas comparten escenario con la OSSLP en los conciertos por tv abierta de este fin de semana

Staff/Rossi

El viernes 1º de mayo y domingo 3, a las 21 y 13 horas, respectivamente, podremos revivir el concierto que realizara en febrero del año pasado la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección del Mtro. José Miramontes, en el Teatro de la Paz a través del Canal 13 y que forma parte de la programación digital #CulturaVivaEnCasa que presenta la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí desde que inició la contingencia sanitaria.

En estos programas, la OSSLP recibió a cuatro jóvenes músicos como solistas; abriendo con uno de los más famosos conciertos para piano, el no. 11 en Re, y que compusiera el prolífico compositor Franz Joseph Haydn a sus 50 años, es decir, en 1782. En esta pieza -que es el último concierto del que se tiene registro del compositor- Haydn se inspira en la música gitana, utiliza sus experiencias musicales y logra una pieza de alegre vena exótica y cómica, donde puede identificarse una tonada de un baile folclórico croata en su melodía. La parte solista será interpretada por el tapatío radicado en nuestra ciudad Christian Andrés García Velázquez, alumno de la maestra María Tsyganova, ganador de la edición 2016 del Concurso de Piano Infantil y Juvenil “Miguel C. Meza”.

El violinista potosino Diego de la Cruz Iwadare, gran promesa en el violín para San Luis Potosí y actual alumno de la maestra Olga Goryachikh (concertino de la OSSLP), interpretará en esta ocasión el Concierto para Violín en Do, de Dmitri Kabalevsky, uno de los compositores, editores musicales y pedagogo ruso más importantes de la época soviética, cuyas creaciones se caracterizaron por la sencillez y melodía agradable, que permitía una fuerte identificación con su país y su gente creando un vínculo inmediato con sus oyentes. El Concierto para Violín en Do, Op. 48, y que escribió en 1948, forma parte de la trilogía escrita por Kabalevsky dedicada a la juventud socialista para impulsar su formación musical, junto con su Primer Concierto para Cello (1949) y Su Concierto para Piano no. 3 (1952-1953).

Luego recordaremos el debut como soprano en San Luis Potosí de Albina Goryachickh, a quien conocimos como una violinista infantil prodigiosa y que inició sus estudios en el violín a los cinco años y como cantante en 2012. Estudió Canto Operístico en la Escuela Superior de Música del INBA, y actualmente recibe cátedra con la maestra Amelia Sierra. Albina interpretó arias de las óperas: “La feria de Soróchinets”, de Modest Mussorgsky; de la ópera “Sadkó” y “Negurochka” (La doncella de nieve), de Rimsky-Korsakov; y de “Iolanta”, de P. I. Tchaikovsky.

Por último, recordaremos el debut como solista del potosino Sergio Iván Israel Limón Juárez, actual integrante de la OSSLP en la sección de violines segundos, alumno de la Mtra. Goryachikh, ganador del Concurso de Jóvenes Intérpretes de Violín en 2017 y quien interpretó el Concierto para Violín en Mi menor, de Felix Mendelssohn. Estrenado en 1845, esta pieza está escrita en tres movimientos interconectados llenos de brillo y colorido orquestal, que lo han convertido en una de las piezas favoritas del repertorio universal.

Las fechas de reprogramación de actividades culturales de forma presencial se darán a conocer a través de los distintos espacios con los que cuenta la Secretaría de Cultura en San Luis Potosí.