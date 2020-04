Vendedores ambulantes en Teziutlán piden no se les impida su actividad

Hipólito Contreras

En el municipio de Teziutlán trabajadores que se dedican al comercio informal piden a las autoridades municipales que no se les prohíba vender pues es su única forma de ingreso, carecen de un salario fijo y prestaciones.

Irineo Avilez de Aquino, vendedor ambulante, afirmó que cientos de personas de escasos recursos del municipio no pueden permanecer resguardas en casa durante la contingencia por el Coronavirus, porque no cuentan con las condiciones para sobrevivir y se ven en la necesidad de salir para buscar el sustento para mantener a sus familias.

El vendedor explicó que el tenía un trabajo, a raíz de que se inicia con la cuarentena los suspendieron de lugar donde laboraba, ante las circunstancias, se vio en la necesidad de invertir sus ahorros para empezar a vender gelatinas y jugos de naranja para generar ingresos y poder sobrevivir a la pandemia, su caso no es aislado, dijo, pues que hay miles mexicanos están pasando por la misma situación.

“Nos piden quedarnos en casa, pero no nos podemos quedar, porque no tenemos un sustento y pues por la familia tiene uno que salir a trabajar para poder sobrevivir. Por esa razón exigimos al gobierno federal o estatal que apoye a las familias más humildes, que en este momento no tienen trabajo y que las suspendieron por la misma situación”, expresó.

La pandemia, comentó, no sólo azota a México, sino que se está padeciendo a nivel mundial, pero la diferencia que en otros países los gobiernos buscan mecanismos para apoyar a la población más vulnerable y en México se ve que el gobierno federal no tiene interés por ayudar a los mexicanos pobres.

Destacó que una medida buena es que el gobierno aplique un programa de alimentación para apoyar a los más débiles económicamente..