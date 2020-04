Personas migrantes, sector vulnerable ante el COVID-19: académico

Staff/Rossi

· El Dr. Yerko Castro Neira afirma que falta una estrategia regional para atender a este grupo poblacional

El Dr. Yerko Castro Neira, académico del Departamento en Ciencias Sociales y Políticas de la IBERO, advirtió sobre la vulnerabilidad que viven las personas migrantes frente a la emergencia que se vive por el COVID-19.

El doctor en ciencias antropológicas señaló que el panorama es complejo ante el aumento de vigilancia sobre los desplazamientos y movimientos de personas. Advirtió que ha crecido la arbitrariedad de policías de Estados Unidos, México y Centroamérica, y criticó la falta de un plan binacional entre el gobierno mexicano y estadounidense para atender este tema.

“No existe un trabajo en conjunto para atender a este sector de población ni una estrategia regional. A esto le sumamos que los albergues están en crisis por la falta de ayuda. En realidad, el panorama para los migrantes es crítico y conociendo a las personas que se alojan y duermen en estos espacios es difícil pensar en una medida de cuarentena para ellos”, explicó el investigador de la IBERO.

En ese sentido, compartió que la situación de los albergues de Tijuana es insostenible, pues ante el cierre de fronteras -pues sólo están abiertas para cuestiones esenciales como el comercio- todo lo que es ayuda humanitaria no está llegando, ni el apoyo de activistas de San Diego y del sur de California.

El académico en el doctorado en Antropología Social de la IBERO añadió que además de este escenario en los centros de recepción, se suma la eliminación de apoyos federales y municipales que había para estos sitios de refugio, por lo que muchos tendrán la necesidad de cerrar. Incluso, albergues con una trayectoria histórica han dicho que no recibirán a más migrantes porque no tienen lugares para confinar a personas en riesgo.

Castro Neira recordó que México se ha dividido entre las personas que pueden hacer cuarentena y los que no. En ese sentido, comentó que las personas migrantes tienen una mayor situación de vulnerabilidad, porque no tienen un espacio seguro en donde quedarse, pues los albergues que siguen operando no ofrecen garantías para sostener a este sector de la población.

Una primera medida sería, con el apoyo de la sociedad civil, de las y los académicos y los medios de comunicación, hacer visible la vulnerabilidad que sufren las personas migrantes. Reconoció que a pesar de la dificultad para confinarse, esta población es la que más ha respetado la medida.

Respecto a que México recibirá a migrantes centroamericanos rechazados por Estados Unidos ante COVID-19, como lo informó el mes pasado el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, el investigador comentó que en realidad todo se deja en manos de los albergues, aunque éstos hayan dejado de recibir ayuda federal.

De hecho, añadió, desde hace tiempo está la propuesta de tener albergues estatales y federales, pero por diferentes razones no se ha podido concretar esta idea. Pero un primer paso es que, ante la llegada de migrantes cuya responsabilidad puede caer en los albergues de la sociedad civil y de las iglesias, será necesario entregar recursos, capacitación y talleres.