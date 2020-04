Acusa edil de Tlachichuca amenazas del diputado local Uruviel González

Jorge Barrientos

El edil de Tlachichuca, Miguel Morales Zenteno, denunció amenazas por parte del diputado local y representante del distrito de Serdán, Uruviel González Vieyra, quien lo acusa del ataque que sufrió la mañana de este lunes, lo exhortó que acuda a la Fiscalía General del Estado (FGE) a que presente su denuncia correspondiente, para deslindar responsabilidades

Mediante un vídeo de redes sociales, el munícipe se desmarca de dicho ataque contra el diputado local, quien acusó que un comando fuertemente armado que ingresó a su domicilio, golpeando a él a su familia, así como a sus trabajadores, para después despojarlos de cosas de valor.

“Yo le pido al señor fiscal del Gobierno del Estado que haga las investigaciones de los hechos ocurridos, en el rancho del señor diputado para que deslinden responsabilidades, también le digo que si nos van a agredir no nos vamos a cruzar de manos, ustedes nos agredieron, pasaste tu Giovani amenazándome con una pistola, así como a mi hijo con pistola y palos, seguramente ahorita van a sacar el vídeo donde están todos ustedes, también espero que saques las armas que tenían, porque no es posible que hagan un drama y quieran buscar responsables a donde no son, diputado sí te digo que pidas quien te agredió, si es que sí te agredieron”, finaliza el vídeo.

Morales Centeno reveló que la familia del legislador es muy conflictiva, sin embargo, aseguró que este presunto asalto pudo haber sido planeado, pues es una manera de amenazarlo, debido a que han presentado denuncias contra Uruviel González por abuso de autoridad y evasión de la justicia.

Asimismo, dijo que el hermano del legislador, Ramiro González, fue señalado por Miguel Morales por un posible desvío de recursos que asciende a 38 millones de pesos durante el periodo 2014 a 2018 en el que fungió como alcalde de esta demarcación.