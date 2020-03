Luis Alberto Arriaga aumenta el gasto en sueldos y casi duplica el rubro de “Transferencias”

Roberto Desachy Severino

Independientemente de la pelea política y personal con su otrora aliado, José Juan Espinosa Torres, por la candidatura de Morena a la alcaldía de San Pedro Cholula en el 2021, sería más que necesario que el presidente municipal, Luis Alberto Arriaga Lila, explique el por qué en el 2019 su gestión aumentó el gasto en sueldos, transferencias y “ayudas sociales” respecto al 2018.

Y aunque Gabriel Biestro Medinilla se haya vuelto muy cercano ¿y cómplice? de Arriaga Lila y, en consecuencia, se muestre renuente a pedirle al Auditor Superior del Congreso del Estado, Francisco Romero Serrano, que le haga una verdadera auditoría al ayuntamiento de San Pedro Cholula, las cifras oficiales de esta gestión cholulteca muestran que en el 2018 se erogó 26 millones 371 mil 227 pesos y 45 centavos en el rubro de “Servicios Personales”.

Pero en el 2019, ya con el ex locutor de Televisa convertido en el “señor alcalde”, se gastó 33 millones 740 mil 444 pesos y 14 centavos en el renglón arriba señalado. Este misterioso aumento de más del 20 por ciento en el gasto burocrático de San Pedro tendría que ser fiscalizado: Alcaldes se olvidaron de la austeridad

Urge que los gobiernos federal, estatal y/o la Legislatura de Puebla auditen –en serio- las finanzas del ayuntamiento de San Pedro Cholula, porque no más no checa el hecho de que de un año a otro casi haya duplicado los recursos públicos en el rubro de “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”: Gestión de Luis Alberto Arriaga a 100 días en San Pedro Cholula: poca obra, aumento de salario a regidores y de inseguridad

CON ARRIAGA, EL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO TRIPLICA SUS “PÉRDIDA”

Dentro del llamado “Estado de Actividades” oficial de la gestión de Arriaga Lila viene un rubro denominado “Ayudas Sociales”, que no detalla cuándo, cuánto, por qué o a quién se “ayudó”, pero que en el 2018 representó una salida de 11 millones 345 mil 155 pesos de las arcas municipales. Y lo peor llegó en el 2019, cuando el actual edil de San Pedro Cholula gastó casi el doble – 18 millones 612 mil 542 pesos- en el mismo renglón: Transparencia en Cholula cuarto trimestre 2019

Otro misterio de la gestión del ex diputado local del PRI y ex funcionario estatal en el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle implica la “pérdida” de 162 millones 433 mil 027 pesos. En el documento mencionado, dentro del rubro de “Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias”, su administración reportó la cifra mencionada como saldo negativo: Municipio de San Pedro Cholula estado de actividades

Así, mientras en el 2018 en el renglón de “Total de Gastos y Otras Pérdidas” el ayuntamiento de San Pedro Cholula reportó un balance total de menos 61 millones 822 mil 656 pesos, un año después Arriaga Lila aumentó ese rubro a menos 162 millones 433 mil pesos; es decir; casi el triple de “pérdidas”: Luis Alberto Arriaga, el “Lord de la Austeridad” en San Pedro Cholula

REGIDORES DE SAN PEDRO CHOLULA SE CURAN DEL ARRIAGAVIRUS ¡LUEGO DE 17 MESES DE PADECERLO!

La opacidad con que el edil de San Pedro Cholula maneja el dinero público de los cholultecas puede corroborarse con el hecho vergonzoso de que desde noviembre del 2017 la página oficial de internet de dicho ayuntamiento no actualiza la declaración patrimonial de sus funcionarios: Declaraciones de Situación Patrimonial de los(as) servidores(as) públicos(as) del H. Ayuntamiento de San Pedro Cholula

Pero, en aras de decir la verdad, desde que inició su gestión Arriaga Lila se condujo –siempre- con la misma falta de transparencia, por ello, llama la atención que 8 de los regidores de su Cabildo (Geudiel Jiménez Flores, Rubí Luna Álvarez, Nidia Lara Blanca, Beatriz Pérez Fragoso, Socorro Manzano Toxqui, María del Carmen Espinosa Torres, Miguel Romero Tejeda y Norma Nájera Garita) hayan tardado 17 meses en darse cuenta de ello.

Porque al inicio de la administración el Cabildo le otorgó al presidente de San Pedro Cholula una especie de “cheque en blanco” al darle la facultad de firmar –sin avisar ni pedir autorización de los regidores- cualquier tipo de acuerdo, convenio o contrato con total discrecionalidad. ¡Y tardaron 17 meses en darse cuenta de su error e irresponsabilidad y en revocarle ese poder!: Regidores le dan la espalda y rechazan los estados financieros de Luis Alberto Arriaga en San Pedro Cholula

Es cierto que nunca es tarde para retractarse de un error, pero ¡qué retrasados son algunos regidores cholultecas!. Independientemente de los intereses políticos ardientes del Cabildo en ese municipio, lo que queda más que claro es que el pleito entre Arriaga Lila y el llamado G8 puede terminar de sepultar las esperanzas morenistas de retener el ayuntamiento.

DOCUMENTOS