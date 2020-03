Suspenden el preolímpico de la Concacaf que se iba disputar en Guadalajara

ESPN

El torneo preolímpico de futbol de la Concacaf se suspendió debido al virus del Covid-19. Dicho torneo se iba a disputar en Guadalajara, Jalisco; sin embargo, se decidió posponerlo como el resto de competencias de la zona.

A través de un comunicado, la Concacaf dio a conocer las medidas, mismas que serán impuestas por 30 días y después se tomará una decisión sobre cuándo se pueden reanudar las competencias.

“Debido a la situación de salud pública en constante evolución y las preocupaciones mundiales sobre la propagación de COVID-19, el Consejo de Concacaf se reunió ayer a través de una conferencia telefónica. Durante la reunión, se tomó la decisión de suspender todas las competencias de Concacaf programadas a realizarse durante los próximos 30 días”, se aprecia en el texto.

