¿Manejas un auto que no es tuyo? Así funciona la extensión de cobertura del seguro

Rossi A. G.

Hasta el tercer trimestre del 2019 se reportaban en México 103 instituciones aseguradoras, dentro de las cuales, el segmento de seguro vida tuvo la mayor captación, con un 40.8%; seguido por el seguro de autos, con 19.9%; y daños sin autos, con 17.2%, según datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF).

Por ley, en nuestro país ya es obligatorio que todo los autos cuenten al menos un seguro de responsabilidad civil que cubra daños y lesiones ocasionadas por el coche a otro automovilista o vehículo en caso de accidente. No obstante, menos de la mitad de los autos que circulan actualmente cuentan con una póliza de seguro, de acuerdo a la Condusef.

“Muchas personas manejan el auto de su pareja o familia y no contemplan las consecuencias de sufrir un accidente mientras conducen un coche que no es suyo. Para aquellos automovilistas que acostumbran usar el vehículo de alguien más, conviene considerar una extensión de cobertura”, explica Luis Madrigal, director de Coru.com.

A fin de orientar a los conductores que suelen conducir un automóvil que no es suyo, la plataforma de servicios financieros Coru.com detalla las principales características de una extensión de cobertura para ampararlos:

¿Qué es una extensión de cobertura?

Se trata de una póliza extendida, también llamada una extensión de cobertura o cobertura accesoria: un producto que le amplía al titular o conductor habitual, según sea el caso, los beneficios de responsabilidad civil por daños a terceros, gastos legales, gastos médicos ocupantes y asistencia vial, cuando conduzca un vehículo distinto al descrito en su póliza.

Con este tipo de cobertura los asegurados están amparados en caso de conducir un coche ajeno a su propiedad; también es recomendable en casos cuando el conductor tiene un chofer que generalmente maneja otros autos o bien en la renta diaria de vehículos.

La extensión de cobertura se trata de una herramienta que puede evitar un problema mayor las finanzas del propietario en caso de tener que solventar los gastos de daños a terceros, que suelen rondar entre los 20 y los 150 mil pesos.

¿Qué excluye una extensión de cobertura?

Tanto para el caso de responsabilidad civil por daños a terceros como para los gastos legales al titular, esta póliza no ampara los daños materiales causados al vehículo que se conduce, las lesiones, gastos médicos, muerte, gastos de funeral u otros para la atención de los ocupantes del vehículo.

Es decir, las exclusiones de esta cobertura extendida o accesoria suelen ser similares a las de una póliza normal:

– No cubre daños a los vehículos que se maneja en ese momento (en un choque sí ampara los daños que le cause a terceros o en bienes y personas, pero no responde por la reparación del vehículo prestado).

– Si en el accidente las personas involucradas dependen económicamente del asegurado, tampoco aplica.

– Tampoco suele aplicar en el pago de incapacidades.

¿Cuánto cuesta y por cuánto asegura?

La prima varía según el vehículo y la zona donde circula, así como el monto por el que se contrate la póliza, pero no es demasiado elevada contra una cobertura de responsabilidad civil normal o de daños materiales o robo.

La suma por la que este tipo de póliza es válida será la misma por la que se tiene asegurado el vehículo; sin embargo, en caso de que el auto que se conduce sí tenga seguro, la suma se acumula; es decir, si se conduce un coche que tiene cobertura amplia y se sufre un accidente, se puede usar la suma asegurada del auto, más esta cobertura extendida. En cualquier caso, hay que preguntar a la aseguradora por las condiciones específicas, ya que no todas ofrecen cobertura extendida ni bajo las mismas condiciones.