Miles de estudiantes de Medicina de la BUAP y Upaep se manifiestan y exigen justicia

Hipólito Contreras

Unos tres mil estudiantes de medicina de diferentes facultades se manifestaron ayer por las principales calles de la capital, concluyendo en Casa Aguayo, el motivo de la marcha fue exigir justicia por el asesinato de tres estudiantes en Huejotzingo.

Los estudiantes marcharon desde el Paseo Bravo, Avenida Reforma,bulevar 5 de Mayo y finalmente la 14 oriente para concluir en Casa Aguayo, durante todo el trayecto denunciaron la violencia en Puebla y exigieron justicia por lo tres asesinatos de los estudiantes: Jimena Quijano Hernández, José Antonio Parada Cerca y Francisco Javier Tirado Márquez.

Isolda Morán Reyes, dirigente de la FNERRR, indicó que a la manifestación se suman compañeros de las facultades de medicina de la UPAEP y la BUAP, “porque es una injusticia, una barbaridad que no se le quiera dar solución al asesinato de tres estudiantes”.

Expuso que también se suman estudiantes integrantes de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez.

Nos estamos solidarizando con los estudiantes de la facultad de Medicina y de las facultades aledañas, creemos que y no podemos seguir permitiendo este tipo de acciones en contra de los estudiantes, como universitarios ya no no sentimos seguros, ya no nos sentimos bien en este estado y ciudad, ya no sabemos si a la vuelta de la esquina nos van a asaltar, a levantara o secuestrar, expresó.

Creemos, dijo, que es una situación muy preocupante y que está afectando a los ciudadanos, por eso nos estamos uniendo a esta manifestación, pedimos en primer lugar al señor gobernador y al secretario de Gobernación. David Méndez, se esclarezca el asesinato de cuatro personas, fueron asesinatos brutales, ya han pasado varios casos de estudiantes asesinados, pero ésta fue la gota que derramó el vaso, nos sentimos muy indignados y preocupados por la situación que pasa en el estado y la ciudad, le pedimos al gobernador Barbosa que atienda los problema sociales que nos están aquejando, no hay seguridad, no hay empleo, no hay buenos salarios, no hay

infraestructura educativa, no hay salud, le pedimos su intervención y, de no ser así, nos vamos a seguir manifestando, vamos a encabezar las demandas de los estudiantes.