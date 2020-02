Mi gobierno no fabricará delitos, señaló Miguel Barbosa a Antorcha Campesina

Jessica Meléndez

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta señaló que los integrantes de Antorcha Campesina pueden estar tranquilos de que en Puebla no se fabrican delitos, ni se hacen acusaciones falsas; sin embargo, aseguró que no caerá en chantajes o presiones para que obtengan beneficios.

En entrevista, el mandatario indicó que no acusará a la asociación de delitos inexistentes, no obstante indicó que su administración tiene documentado el número de taxis piratas que operan, los corralones y los terrenos que habitan de manera ilegal.

A su vez, descartó que a través de las presiones el gobierno los ayude a obtener su registro como partido político.

“Ellos que estén tranquilos de que aquí en Puebla no se fabrican delitos, no se hacen acusaciones falsas sino han cometido ninguna infracción a la ley que estén tranquilos yo eso si se los garantizo a los señores pero a mí no me van a presionar con amenazas a tener acuerdos”, expresó.