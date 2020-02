Lideresa del CTEP denuncia a Arturo Loyola, y René Sánchez Juárez por amenazas en su contra

Jorge Barrientos.

La lideresa del Consejo Taxista del Estado de Puebla (CTEP), Erika Díaz Flores, a los dirigentes transportistas Arturo Loyola, y René Sánchez Juárez, por amenazas, asimismo, los responsabilizó si algo les llega a pasar a ella o a su equipo de trabajo, pues ya que estos han sido agredidos en busca de desestabilizar su organización.

acusó a David Barbosa, Juan Manuel García, Sixto Velázquez, en contubernio, agregó Díaz, con René Sánchez Juárez y Arturo Loyola, por orquestar una campaña de desprestigio contra su organización.

En este tenor, deslindó a sus agremiados de la agresión a un ciudadano que acudió a la CAPU el pasado jueves a recoger a su esposa y fue confundido con un chofer de la plataforma Uber.

Díaz Flores, reiteró que estos personajes frecuentemente realizan acciones contra su organización, pues ellos sí están a favor de la modernización del transporte público, además deslindó a su organización de los

“Si ellos creen que Erika Díaz no puede tener el control de quien presta un servicio en CAPU, están equivocados. No vamos a agredir, no responderemos de la misma manera”.

La líder de los taxistas en Puebla, denunció que este tipo de enfrentamientos son “shows montados”, pues la zona de la CAPU, siempre ha estado en disputa por todos los sitios de taxis.

Pará finalizar aseguró que ya interpusieron denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por los delitos de: amenazas, tentativa de homicidio y violencia de género.