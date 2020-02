Más de un millón de poblanos carecen de servicios básicos como agua, luz y drenaje

Jessica Meléndez

En la entidad poblana un millón 682 mil personas carecen de servicios básicos de vivienda, como agua, drenaje, electricidad y chimeneas cuando usan leña o carbón para cocinar, dicha cifra representa al 26.5% de los habitantes.

De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2020, en Puebla además de que persiste la carencia por acceso a calidad y espacios de vivienda, los poblanos padecen el desabasto de agua, drenaje y electricidad.

El reporte detalló que, del millón 682 mil habitantes que habitan viviendas sin servicios básicos, el 14%, es decir 894.8 mil no tienen acceso al agua potable, 400 mil no tienen drenaje, 4.8 mil no tienen electricidad y 890.2 mil carecen de chimenea cuando usan carbón o leña para cocinar.