Ivanovich y su fulgente pasión por la pintura

Carlos Javier Jarquín

Entre tantas maravillas de arte que el hombre ha inventado, la que más ha perdurado es la pintura, “durante siglos ha sido el principal medio para documentar la realidad, el mundo circundante, reflejando en sus imágenes el devenir histórico de las distintas culturas que han sucedido a lo largo del tiempo, así como sus costumbres y condiciones materiales”. Mientras viva el ser humano el arte en todas sus disciplinas será su mejor y sutil compañía, los pintores son los artistas que a través de sus obras plasman sus ideas, sentimientos y enseñanzas de una forma espectacular que provoca genuino aprecio y respeto de numerosas generaciones.

Lo más difícil para todo artista es que el gobierno y ciudadanía en general no valore su trabajo, los pintores y escritores quizás sean los mayores desafortunados, muchos pintores han sido famosos después de muerto esta nostálgica realidad debe llevarnos a una sincera reflexión; ¿Cómo es posible, que no se valore al artista en vida? En virtud de elogiar su obra lo que hacen algunos es burlarse de sus creaciones, los autores de las fantásticas obras que hoy relucen en los mejores museos del mundo, fueron protagonistas de las incontables burlas de sus contemporáneos. ¿Cómo sería este mundo sin arte? Sería un cielo sin sus brillantes estrellas en la plenitud de su oscuridad. Los artistas son quienes le dan contenido de renombre a la historia, sin ellos no hubiese arte y sin arte el mundo no luciera el resplandor que nos baña de total inspiración.

Iván y su prominente expresión artística

Iván Esteban Ramírez Alfaro, nació el 11 de febrero de 1989 en San Ramón, Alajuela, Costa Rica, artísticamente es conocido como Ivanovich, (que significa Iván hijo de Iván, ya que su progenitor se llama Iván), es pintor, gestor cultural y profesor de arte. Este talentoso joven desde los 19 años se ha entregado delicadamente con toda la pasión que lo caracteriza a cultivar su talento, sus mayores influencias han sido; Wilhelm Leibl (1844-1900), Rembrandt Harmenszoon (1606-1669) Leonardo da Vinci (1452-1519) y William Bouguereau (1825-1905), a través de una llamada confiesa; “mi técnica por excelencia es el óleo mi tema central es la figura humana, como símbolo de los estados y etapas, transformaciones, conductas etc, espirituales el espacio físico que habitan las figuras humanas es ambientado en un paisaje tropical, costarricense estéticamente las únicas categorizaciones que deseo expresar son de tipo biológicas”.

Como destacado gestor cultural de forma independiente, “la tipología y espacio físico de mi obra son un arte universal con una ventana a mi región y mi etnia, desarrollo talleres en función del desarrollo social y cultural de la región de occidente como estimulador de la expresión artística dirigidos a una población conformada en mayor parte por niños de la región” enfatiza el brillante artista. Iván no es solo un excelente pintor, es excelso promotor cultural lo cual ha dejado distinguida admiración en el corazón de sus amistades, conociendo un poco de su trayectoria artística con plena seguridad puedo afirmar que es uno de los artistas contemporáneos más talentoso que tiene Costa Rica, Ivanovich y su fulgente

pasión por la pintura no tiene límite, el hermosísimo paisaje de su Patria se ha convertido en su adorada e idónea inspiración.

Decidirse a ser exitoso no es para todos, no es fácil y en especial si tu sueño es convertirte en un legendario artista, debemos tener presente que los hombres que han logrado sus sueños durante trabajaban en ellos, vivieron toneladas de desprecio aún así nunca se detuvieron, tú que eres artistas y estás viviendo esas tinieblas circunstancias debes recordar a los maestros que han hecho historia de lujo y que hoy son símbolo de triunfo extraordinario. La filosofía de este retratista tico está impregnada de optimismo y dice; “cada ser humano sobre el orbe sueña con el bienestar individual y familiar, he llegado a la conclusión de que solo con esfuerzo, constancia y perseverancia en nuestra labor podemos alcanzar nuestras metas y planes a futuro, es por eso que cada paso que demos, debe ser a nuestros ojos como un reto, una esperanza de prosperidad y superación, debemos asumir nuestras tareas con responsabilidad y optimismo, que a la vez considero un secreto para el éxito”