¡Inseguridad e inconformidad social!, no la BUAP, lo que debería priorizar David Méndez en la SG

“It’s the economy, stupid” fue una frase de campaña lanzada por el ex presidente norteamericano, Bill Clinton, en la campaña de 1992, cuando venció George Bush padre e impidió su reelección.

Tan pintoresco refrán se aplica –ahora – a cualquier gobernante o funcionario que asume una agenda mediática o social equivocada, en vez de asumir y tratar de resolver los problemas prioritarios de la sociedad.

Lamentablemente, el nuevo secretario estatal de Gobernación, David Méndez Márquez, corre el riesgo de privilegiar su propia agenda de prioridades, en lugar de atender los graves problemas que aquejan a los poblanos, como el recrudecimiento de la delincuencia y la creciente inconformidad social: Encuentran a 5 quemados en Almecatla, Cuautlancingo

Aunque lleva poco tiempo al frente de la dependencia, Méndez Márquez inició el actual gobierno estatal como subsecretario de Gobernación y, por lo mismo, ya debería tener muy claro el diagnóstico de la entidad. Y, por lo mismo, tendría que saber que – como apunta el dicho- el horno no está para bollos, porque la inseguridad y la incapacidad y frivolidad de muchos presidentes municipales tienen hartos a muchos poblanos: Imparable, la delincuencia organizada en México

AMOZOC Y SANTA MARÍA ZACATEPEC, BROTES DE VIOLENCIA SOCIAL

De ser así, si el funcionario tiene un diagnóstico veraz y acertado de la realidad de Puebla, resulta inexplicable e injustificable que una de sus primeras posiciones públicas como titular de la SG haya sido para involucrarse en el conflicto entre la Auditoría Superior del Estado (ASE) contra la administración central de la BUAP: David Méndez niega intervención del gobierno en auditoría del Congreso en la BUAP

Ejecuciones, robos, desapariciones, una histórica percepción ciudadana (fundada o no) de inseguridad, etc, deberían ser las prioridades de atención para David Méndez y sus colaboradores. La BUAP no representa –al menos por el momento- un problema de gobernabilidad en Puebla…a menos que se encone todavía más la disputa contra algunos funcionarios estatales: ¡Suenan los tambores de guerra entre el gobierno estatal y la BUAP!

La semana pasada, los brotes de violencia e inconformidad social en Amozoc y Santa María Zacatepec fueron claras muestras no solamente del profundo enojo ciudadano contra algunos presidentes municipales y/o auxiliares, sino también de la profunda incapacidad de personajes como Mario de la Rosa, Guadalupe Daniel Hernández, Antonio Teutli, Norma Layón y muchos más de atender las demandas ciudadanos con eficiencia y rapidez.

A estas alturas, Méndez Márquez y sus colaboradores tendrían que asumir como prioridad el enfrentar los graves problemas que sí tiene el estado, en lugar de involucrarse en peleas políticas y/o personales con otras instituciones: Pobladores de Amozoc queman patrulla y exigen destitución del alcalde por inseguridad

Es cierto que el nuevo titular heredó una SG desmantelada por un personaje obscuro y sucio como Jesús Vázquez García, El Negro, pero también lo es que cuenta con toda la confianza y el apoyo del gobernador Barbosa para pacificar Puebla y meter en cintura a los alcaldes que se niegan a cumplir con la encomienda de hacer gobiernos cercanos a la gente, sencillos, eficientes y austeros: Jesús Vázquez García, el “negro”, responsable de la (in)gobernabilidad en Puebla