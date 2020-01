¿Será cierto? La Luna tiene una cara oscura

Alfredo Morales Desachy

Bienvenidos sean a mi espacio en el que vamos a analizar algunos de los mitos más frecuentemente oídos sobre el espacio. Hoy vamos a hablar un poco sobre las caras de la Luna.

“La cara oscura de la Luna”, un subtítulo de película que podría impactar, si tus robots gigantescos que luchan entre sí no llegaran a impactar claro está. Tomando como referencia la cara de la Luna que nunca es iluminada por el Sol. Pero ¿Qué tan cierto es esto?

Para contestar esta pregunta, debemos primero describir los movimientos de la Luna.

La Luna, al igual que la Tierra, tiene dos movimientos principales:

Rotación, que es cuando gira en su propio eje (como un trompo), y nuestro satélite natural completa su rotación en 27.32 días terrestres.

Translación, que es cuando gira alrededor de otro objeto, es decir, lo orbita. Y la Luna completa su órbita cada 27.32 días terrestres.

Si, en efecto nuestra Luna termina ambos movimientos al mismo tiempo, y es por eso mismo que siempre vemos el mismo lado de la Luna desde la Tierra.

Entonces sí existe un lado oculto de la Luna, pero no necesariamente quiere decir que no esté iluminada.

La luna podrá no tener “días terrestres” pero si tiene “días solares” Es decir, si estuvieras en la Luna, verías amaneceres y ocasos del Sol, y una revolución completa se le llama un mes sinódico, que tarda 29.53 días (días de los nuestros). Y gracias a este fenómeno es por el que existen las fases lunares (Luna llena, media luna, luna nueva, etc.)

Así es, diferentes partes de la Luna son iluminadas por el sol al mes, si pensabas que las fases de la Luna eran por que la Tierra le hacía eclipse, temo decir que es una conclusión lógica, pero incorrecta.

El veredicto es falso, no existe una cara oscura de la Luna, pero antes que quemes tus discos de Pink Floyd, puedo decirte que lo que si es cierto es que existe una cara de la Luna oculta para nosotros los terrestres. Pero ¿Qué tan cierto es esto?

Voy a ahorrarme palabras y decir que desde la Tierra no se podrá ver esa cara, por las razones ya antes explicadas, pero eso no quiere decir que desde otro astro no se pueda ver esa cara.

Por ejemplo, el Sol puede ver ambas caras de la Luna cada mes, recuerda las fases de la Luna. Es decir, si estuvieras a más de 384 400 kilómetros de la Tierra, podrías ver esa cara “oculta” con relativa facilidad, el problema es llegar hasta allá.

Pero no te preocupes, nuestro editor colocará una imagen de la cara oculta de la Luna para que puedas observarla, tomada la foto desde un satélite claro está.

El veredicto de este segundo mito es verdadero para los terrícolas, desde la Tierra no podremos ver la cara oculta de la Luna en su totalidad. Dado el movimiento elíptico de la Luna, nosotros podemos ver hasta un 59% de la superficie lunar. El otro 41% solamente en fotografía lo podremos ver.