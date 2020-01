El nuevo fiscal debe ser un abogado penalista poblano, afirman jóvenes universitarios

Hipólito Contreras

Si los diferentes secretarios en el gobierno municipal no están dando resultados deben ser cambiados, si no hay un trabajo coordinado, mucha gente no denuncia porque ya no cree en las autoridades, afirmó Alexis Guyot, presidente del Consejo de Estudiantes del Estado de Puebla.

Expuso que hasta noviembre del año pasado se registraron 55 feminicidios, 141 denuncias por acoso sexual, 860 casos de violación, 59 casos de hostigamiento sexual y 2 mil 447 casos de violencia contra las mujeres.