Chicharito sobre el Galaxy: ‘Voy a jugar y es lo que quiero en mi vida’

RÉCORD

Javier Hernández afirmó que no llega a la MLS para retirarse y que está en el lugar y el momento correcto

Este martes se hará oficial la llegada de Chicharito al Galaxy, y ‘Los Angeles Times’ consiguió la primera entrevista con el mexicano, donde afirmó que no llega a la MLS para retirarse y que tendrás muchos minutos de acción.

“Voy a jugar. Eso es lo que quiero en mi vida. La gente va a decir que fue porque no pude hacerlo (en Europa), pero a veces en el fútbol hay cosas que no están en tus manos. Los últimos dos años, los gerentes decidieron dar confianza a otros jugadores en lugar de a mí. Y ahora, LA Galaxy, el gerente del club y la liga, me dice: ‘Mira, Javier, queremos darte toda la confianza, toda la confianza para ayudarnos’, y por eso estoy tomando esto oportunidad”, dijo el goleador.

Sobre su llegada a la Liga de Estados Unidos, Javier Hernández aseguró que fue el momento adecuado y la oportunidad correcta para volver a participar con regularidad.

“Como cuando la gente me describe jugando”, dijo Hernández. “Sabes, él siempre está en el lugar correcto en el momento correcto. Fue el momento adecuado, la oportunidad correcta”, mencionó.

Voy a poder jugar frente a muchos fanáticos mexicanos, fanáticos de Galaxy, fanáticos estadounidenses”, dijo. “Eso es lo bueno del futbol. Te dan muchas oportunidades”, añadió Hernández.