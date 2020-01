Llama a la unidad lideresa del PAN Genoveva Huerta.

Jorge Barrientos

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, hizo un llamado a la unidad, por lo que dijo que los cambios que se realizaron recientemente al interior de este instituto político, son estratégicos, de cara a los comicios que habrá que celebrarse el próximo año 2021.

Asimismo, la ex diputada federal, destacó que la decisión está tomada y no dará marcha atrás en la destitución de Amparo Acuña Figueroa y Mónica Rodríguez Della Vecchia y quienes no estén de acuerdo pueden presentar su queja.

“Nuestra chamba es escucharlos a todos, unidad no significa uniformidad, no queremos que piensen igual, está bien que levanten la voz si algo sienten que no es justo. También será nuestra obligación escucharlos y aclarar esos malos entendidos”.

Por otra parte, Huerta Villegas, dijo que el partido no se fragmenta y se trabaja para que los militantes sean mejores ciudadanos para el estado, asimismo, confirmó la adhesión del diputado, Uruviel González Vieyra a la bancada del PAN para sumar al trabajo del “único partido de oposición” en el Congreso de Puebla.