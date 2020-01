Alarmante el incremento de feminicidios en Puebla: Oswaldo Jiménez

Jorge Barrientos

El recién nombrado Coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado de Puebla, Oswaldo Jiménez López, dijo que es muy alarmante el incremento de los feminicidios en Puebla, ya que durante el último año y la falta de respuesta por parte de las autoridades para combatir este tema.

Lamentó la posición que estás tomando los gobierno emanados de Morena, luego de que estuvieron pidiendo que se emitiera esta Alerta de Género en la entidad, y una vez lograda durante el gobierno interino de Pacheco Pulido y el actual, se ha logrado nada.

Por lo que aseguró que, al contrario, en los 50 municipios que fue emitida esta alerta, no se han implementado las acciones pertinentes para abatir esta situación, asimismo, lamentó que aún no esté en funciones la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que sustituye al Instituto Poblano de las Mujeres, ya que dijo, no hay un compromiso por parte del Ejecutivo Estatal.

Por lo que hizo un llamado a los gobiernos estatales y municipales a que “se pongan las pilas”, ya que únicamente están reflejando su falta de experiencia de voluntad y de gobernabilidad.

Comentó que ahora ya ellos como autoridad cuentan con los elementos suficientes para poder hacerle frente a este tema que tanto atañe a los poblanos, como es el incremento del presupuesto, principalmente en materia de Administración y Procuración de Justicia, por lo que –dijo- ya no hay pretextos para combatir estos crímenes y el aumento de estos delitos.