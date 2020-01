Trump amenaza a Irán con atacar sus tesoros culturales

ABC NOTICIAS

El mandatario estadounidense afirma que tiene preparadas 52 localizaciones iraníes como objetivos para atacar «muy rápido y muy fuerte» si finalmente Irán se decide por dar respuesta a la ejecución del general Qassem Suleimani

Aunque no ha concretado cuáles son esos lugares, sí ha dicho que son «de muy alto nivel e importantes para Irán y la cultura iraní»

Donald Trump está decidido a bombardear Irán, incluidos sus tesoros culturales, si la república islámica acaba respondiendo a la muerte del general Qassem Suleimani con ataques contra civiles o uniformados de Estados Unidos. «Se les permite matar, torturar y mutilar a nuestra gente, usar bombas y hacernos volar por los aires, ¿pero nosotros no podemos tocar sus tesoros culturales? Las cosas no funcionan así», dijo el domingo el mandatario norteamericano en una conversación con periodistas.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020