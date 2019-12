Un crimen en Nochebuena que se convirtió en una canción: versiones de The Clash, Duke Ellington, Ike & Tina Turner, Nick Cave

El País

La canción Stagger Lee es un clásico de la música americana que cuenta un crimen acaecido la Nochebuena de 1895. Su compositor es desconocido, atribuyéndose su autoría a la tradición popular. La historia de la canción es un hecho real. Stagger Lee, afroamericano cuyo verdadero nombre era Lee Shelton, y Billy Lyons, dos chulos de mala reputación, estuvieron bebiendo en una taberna de Saint Louis hasta tarde. En un momento dado, comenzaron a discutir sobre política –puede que problemas en sus negocios turbios se metiesen de por medio– hasta que Billy Lyons le quitó el sombrero a Lee y se negó a devolvérselo.

A continuación, Stagger Lee descerrajó varios tiros sobre su compañero en el abdomen, matándolo casi de inmediato. Hasta aquí, un crimen de los bajos fondos más. La inflexión es que el suceso pasó a la historia popular americana en forma de tema musical apenas dos años después, justo para el juicio del criminal. Stagger Lee es un éxito atemporal que ha sido versionado por muchas figuras del folk y el blues americano, desde Woody Guthrie a Duke Ellington, pero también por Ike y Tina Turner, The Clash, The Black Keys o Grateful Dead. Nick Cave & The Bad Seeds sacaron su propia versión cantada del crimen con el mismo nombre de Stagger Lee. Un oscuro crimen navideño pasó de este modo inesperado a la historia popular.