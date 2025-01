¿Dónde ver el Pro Bowl 2025? Fechas, horarios y todo lo que debes saber

MILENIO

Los Pro Bowl Games 2025 se llevaran a cabo con la versión que se realizó el año pasado, en dónde se realizan diferentes retos y juegos para probar la destreza de cada uno de los jugadores, los aficionados pueden ver a las estrellas de los equipos en acción.

¿Cuándo se juegan los Pro Bowl Games 2025?

Los juegos comenzaron este jueves 30 de enero a las 18:00 horas (del centro de México) con las diferentes pruebas de habilidad y el domingo 2 de febrero, a partir de las 14: 00 horas, cerrarán con el juego de flag football, en el Camping World Stadium de Orlando, Florida.

Día: 30 y 2 de febrero

Hora: 18:00 horas y 14:00 horas (Centro de México)

Lugar: Camping World Stadium, Orlando, Florida.¿Dónde ver en VIVO los Pro Bowl Games 2025?

Los Pro Bowl Games 2025 los podrás seguir mediante la transmisión de la cadena de televisión ESPN, televisión de paga, así mismo los podrás seguir en la plataforma de streaming Disney Plus.

Lista de pruebas para los Pro Bowl Games 2025:

Passing The Test

Satisfying Catches

Relay Race

Helmet Harmony

Dodgeball presented by Bud Light

Punt Perfect

The Great Football Race

Tug-of-War

¿Que jugadores estarán presentes en los los Pro Bowl Games 2025?

Nueve jugadores de los Ravens de Baltimore, incluyendo a Lamar Jackson y Derrick Henry, fueron seleccionados para los Pro Bowl Games.

Los Lions de Detroit fueron el segundo equipo con más jugadores seleccionados, al sumar nueve.

Jayden Daniels de Washington es apenas el cuarto mariscal de campo novato desde 1970 seleccionado para la lista inicial del Pro Bowl. El ala cerrada de los Raiders, Brock Bowers, y el apoyador externo de los Rams, Jared Verse, son los otros novatos entre los 24 jugadores elegidos por primera vez.

Jared Goff de Detroit es el mariscal de campo titular de la Conferencia Nacional y Sam Darnold de Minnesota fue incluido también en el equipo. El quarterback titular de la Americana es Josh Allen de Buffalo. Jackson, dos veces nombrado el Jugador Más Valioso de la NFL, es suplente, junto con Joe Burrow de Cincinnati.

Los Dolphins, Jets, Titans y Saints son los únicos equipos sin jugadores seleccionados.

Peyton y Eli Manning serán nuevamente los entrenadores de las dos conferencias, en dónde se han actualizado los rosters luego de definirse el encuentro entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles.

Roster AFC

QB:Russell Wilson, Pittsburgh SteelersJoe Burrow, Cincinnati BengalsDrake Maye, New England PatriotsCorredores:James Cook, Buffalo BillsJoe Mixon, Houston TexansJonathan Taylor, Indianapolis ColtsCorredor de poder:Patrick Ricard, Baltimore RavensRecptores:Ja’Marr Chase, Cincinnati BengalsJerry Jeudy, Cleveland BrownsNico Collins, Houston TexansBrian Thomas Jr., Jacksonville JaguarsAla cerrrda:Brock Bowers, Las Vegas RaidersSmith, Miami DolphinsTacle ofensivo:Dion Dawkins, Buffalo BillsRonnie Stanley, Baltimore RavensRashawn Slater, Los Angeles ChargersGuardia:Quenton Nelson, Indianapolis ColtsJoel Bitonio, Cleveland BrownsIsaac Seumalo, Pittsburgh SteelersCentro:Connor McGovern, Buffalo BillsTyler Linderbaum, Baltimore RavensDE:Myles Garrett, Cleveland BrownsTrey Hendrickson, Cincinnati BengalsDanielle Hunter, Houston TexansLinea interior:Cameron Heyward, Pittsburgh SteelersQuinnen Williams, New York JetsJeffery Simmons, Tennessee Linebacker:Nik Bonitto, Denver BroncosKyle Van Noy, Baltimore RavensJoey Bosa, Los Angeles ChargersPatrick Queen, Pittsburgh SteelersZaire Franklin, Indianapolis ColtsCornerback:Derek Stingley Jr., Houston TexansPatrick Surtain II, Denver BroncosMarlon Humphrey, Baltimore RavensDenzel Ward, Cleveland BrownsDB:Minkah Fitzpatrick, Pittsburgh SteelersKyle Hamilton, Baltimore RavensDerwin James, Los Angeles ChargersEquipos especiales: Ross Matiscik, Jacksonville JaguarsLogan Cooke, Jacksonville JaguarsChris Boswell, Pittsburgh SteelersMarvin Mims Jr., Denver BroncosMiles Killebrew, Pittsburgh Steelers

Roster NFC: QB:Jared Goff, Detroit LionsBaker Mayfield, Tampa Bay BuccaneersSam Darnold, Minnesota VikingsCorredores:Bijan Robinson, Atlanta FalconsJahmyr Gibbs, Detroit LionsJosh Jacobs, Green Bay PackersCorredor de poder:Kyle Juszczyk, San Francisco 49ersReceptores:Justin Jefferson, Minnesota VikingsMalik Nabers, New York GiantsMike Evans, Tampa Bay BuccaneersJaxon Smith-Njigba, Seattle SeahawksAla cerrada:George Kittle, San Francisco 49ersTrey McBride, Arizona CardinalsTacle ofensivo:Brian O’Neill, Minnesota VikingsTaylor Decker, Detroit LionsTristan Wirfs, Tampa Bay BuccaneersGuardia:Robert Hunt, Carolina PanthersTyler Smith, Dallas CowboysChris Lindstrom, Atlanta FalconsCentro:Frank Ragnow, Detroit LionsErik McCoy, New Orleans SaintsDE:Nick Bosa, San Francisco 49ersMicah Parsons, Dallas CowboysRashan Gary, Green Bay PackersLinea interior:Leonard Williams, Seattle SeahawksDexter Lawrence, New York GiantsVita Vea, Tampa Bay BuccaneersLinebacker:Jonathan Greenard, Minnesota VikingsAndrew Van Ginkel, Minnesota VikingsJared Verse, Los Angeles RamsFred Warner, San Francisco 49ersBobby Wagner, Washington CommandersCornerback:Jaylon Johnson, Chicago BearsByron Murphy, Minnesota VikingsJaycee Horn, Carolina PanthersDevon Witherspoon, Seattle SeahawksDB:Xavier McKinney, Green Bay PackersBudda Baker, Arizona CardinalsBrian Branch, Detroit LionsEquipos especiales:Andrew DePaola, Minnesota VikingsJack Fox, Detroit LionsBrandon Aubrey, Dallas CowboysKaVontae Turpin, Dallas CowboysKhaDarel Hodge, Atlanta Falcons