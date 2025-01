”Médium” se estrena el jueves 6 de febrero en las salas de cine de la república mexicana

La más reciente película del director irlandés de cine fantástico y de terror Damian McCarthy

Por Mino D’Blanc

El próximo jueves 6 de febrero se estrena bajo el sello Zima Entertainment en las salas de cine de la república mexicana la película “Médium” del director irlandés Damian McCarthy, quien también escribió el guion.

Cabe mencionar que esta cinta realizada en el año 2024 es el segundo largometraje del reconocido cineasta y fue nominada en la categoría “Mejor Película (Sección Panorama)” en el 57 Festival de Cine Fantástico Sitges 2024, que se realiza en Cataluña, España y que es uno de los más reconocidos a nivel mundial y el primer festival de cine fantástico a nivel mundial. Además, “Médium” está en competencia a Mejor Film Internacional en los 52 Saturn Awards, que son otorgados por la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror en Estados Unidos y cuya edición 2025 se realiza este mes de febrero.

La traición, el miedo y los objetos malditos dan vida a esta historia filmada en la pacífica ciudad de Bantry en el condado irlandés de Cork y protagonizada por Gwilym Lee (“Bohemian Rhapsody”, 2018), Carolyn Bracken (“Tú no eres mi madre”, 2021), Tadhg Murphy (“Bandidos del tiempo”, 2024), Steve Wall (Tren Fantasma”, 2013) y el debut en la pantalla grande de Caroline Menton. También actúa Jonathan French.

-Sinopsis: un asesinato sin resolver, una psíquica invidente y un lúgubre maniquí de madera aterrorizan al espectador con esta intrigante película de suspenso. Dani es brutalmente asesinada en la remota casa de campo en la que vive con su marido Ted. Todo el mundo sospecha de un paciente de la institución de salud mental local, donde él es médico. Sin embargo, poco después del trágico acto, el sospechoso es encontrado muerto. Un año después, Darcy quien es su hermana gemela y que es una médium invidente, vendedora de curiosidades, encuentra en un maniquí de madera la clave para descubrir la verdad sobre el asesinato.

Damien McCarthy luego de algunos exitosos cortometrajes (“Hatch” 2009, “Hungry Hickory” 2010, “He Dies at the End” 2010, “How Olin Lost His Eye” 2013), y de su primera película titulada “Caveat” (2024), se mantiene fiel al terror con “Médium” (“Oddity”, nombre original en inglés), su más reciente proyecto, en el que demuestra su dominio del género en una interesante y escalofriante mezcla de elementos. ¿Un demonio, una maldición, un homicida o simplemente mala suerte? Todo es posible en este thriller psicológico que poco a poco se convierte en terror sobrenatural.

El director discernió: “mi objetivo con Médium era hacer una película que fuera impredecible y difícil de clasificar en los numerosos subgéneros del terror. Es una película de venganza. Es una película de casas embrujadas. Es una película de monstruos. Es un thriller y una novela policíaca”.

“Médium” es una producción de Laura Tunstall y Mette-Marie Kongsved para la casa productora Keeper Pictures, Nowhere, Schudder. La fotografía es del talentoso y reconocido Colm Hogan.