Super Bowl, una oportunidad para las marcas de eCommerce

Staff/RG

La audiencia promedio de personas en México que ven el Super Bowl es de 20 millones. Este año espera superar los 24.1 millones de 2024.

Existe una competencia entre aplicaciones por ganar la atención y el compromiso de quienes ven este evento.

CleverTap, la plataforma de engagement all in one, comparte algunas consideraciones para involucrar mensajes promocionales durante eventos deportivos y destacarse de otras aplicaciones.

Se acerca la fecha del juego de campeonato de la NFL, y sí la tendencia continua, el número promedio de audiencia en México superará los 20 millones. Con suerte, se romperá el récord de 2024 con 24.1 millones.

Diversas empresas en México, no necesariamente del sector deportivo, reconocen que esta tendencia atrae a una gran variedad de audiencias, lo que podría traer un impacto positivo en sus negocios. Por ejemplo, al elaborar campañas promocionales que den a conocer sus servicios, productos o lanzamientos de marca.

En este sentido, la competencia de aplicaciones por la atención y el compromiso de quienes ven el evento, está liderado por apps de comida, de compras en línea, deportes y streaming.

“Durante eventos como el Super Bowl, los espectadores acuden en masa a sus televisores y por supuesto, a sus aplicaciones. Por ello, promocionar contenido justo cuando sucede un evento es una de las formas más genuinas de entusiasmar a la audiencia y hacer que esperen con ansias momentos que no deberían perderse” agregó Marcell Rosa, Líder Regional para América Latina de CleverTap .

Reconoce a tu audiencia y su canal

Antes de invertir, es importante identificar a quienes se quiere llegar. Desde personas que no han visitado la aplicación recientemente y se corre el riesgo de que la abandonen, o bien, una búsqueda por atraer nuevos usuarios y descargas.

Lo anterior, abre paso a la elección adecuada de un mensaje y presupuesto. Los canales en televisión son una buena opción, sin embargo, existen opciones como la promoción en redes sociales, streaming o buscadores web. Es clave contemplar aspectos desde el punto de vista legal y encontrar una congruencia de marca.

Mensajes personalizados

Después de identificar lo anterior, el mensaje y la personalización son grandes oportunidades para ayudar a que más personas participen en tiempo real y mantener a los usuarios atentos a contenido nuevo. Aunque la realidad es que no se trata solo de experiencias hiperpersonalizadas, sino de identificar los posibles niveles de personalización durante temporadas de atención centrada en eventos como el Super Tazón.

Durante el primer nivel, las empresas identifican datos demográficos como edad, género o geografía para fundamentar iniciativas de marketing. En el segundo, las tendencias de comportamiento como hábitos de navegación o abandono del carrito de compras.

A diferencia de los anteriores, el tercer nivel se refiere a la selección de mensajes basados en intereses, valores y estilos de vida, lo cual, permite predecir una necesidad previo a disfruta del juego.

Finalmente, el nivel 4 analiza tendencias y comportamientos durante el evento, es decir, en vivo. Con este tipo de personalización, las marcas pueden enviar mensajes instantáneos relacionados al evento o alguna acción específica, lo que proporciona una experiencia personalizada e inmediata.

Momentos clave

La atención estará centrada en todo lo que suceda en el evento y lo que lo rodea, por lo que tener en cuenta los picos de mayor atención es clave. La edición del medio tiempo, por ejemplo, donde este año se presentará el rapero Kendrick Lamar, es un momento idóneo para participar en la conversación entorno a este hecho. Al inicio o al final, lo importante es involucrar a la marca con el evento y destacarse de la competencia.

Antes, durante y después del juego, se emiten millones de contenidos. Las marcas que resulten sensibles al tiempo serán las ganadoras en la batalla por la atención. Es una oportunidad para generar un compromiso a largo plazo a través de un mensaje hiperpersoanlizado.