Donald Trump, el nuevo “macho wacho” americano

Hay silencios reveladores, que, incluso, dicen más que mil palabras y uno fue el del director de la cadena Starbucks México, Francisco Tosso, el martes pasado, desde Puebla, cuando se le preguntó acerca de las medidas antimigrantes, antimexicanas e, incluso, antilatinoamericanas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump:

-Ayer el presidente de Estados Unidos ordenó medidas enérgicas que afectan directamente a México, pero también a América latina, usted es representante de una empresa mundial, ¿estas medidas afectan al comercio, a la industria multinacional, cómo lo ve (el tema) desde el punto de vista económico?-

-A mí no me corresponde dar una opinión de ningún gobierno, de ninguna situación económica, trabajo en una empresa mexicana, tenemos el privilegio de administrar una marca en 12 países, lo que te puedo decir es que vamos a tratar de impactar en los mercados que estamos, fundamentalmente México. Lo que nos corresponde es adaptarnos a las legislaciones, cultura, contestó.

-Pero sí les involucran, inmiscuyen estas medidas, se le insistió a Francisco Tosso, titular de Starbucks México…

-No es que no inmiscuya, lo que te quiero decir es que siempre hay un movimiento de todo tipo. A nosotros lo que nos corresponde es respetar las decisiones de los gobiernos y no tenemos una opinión real, porque no nos corresponde, evadió.

-¿Pero no se dificulta el comercio?, volvió a arremeter, tozudo, el que esto escribe

-No lo sé, no soy experto economista, yo creo que lo importante es estar trabajando con los mercados, respondió, ya con evidente molestia.

EL AMEDRENTAMIENTO MUNDIAL

Incluso, puso como ejemplo que el clima es una variable con la que hay que trabajar, al igual que las medidas económicas de uno u otro país, “nosotros debemos ser respetuosos de lo que suceda, en Holanda tenemos que hablar holandés e inglés, en Francia, francés”, acotó.

Como era de esperarse, a esta altura de la entrevista, tanto el CEO de Alsea Starbucks México como su equipo de comunicación ya estaban más que inquietos, nerviosos, deseosos de terminarla y molestos ante la insistencia del periodista. Tanto, que reiteraron que no estaban autorizados a opinar sobre las órdenes ejecutivas del nuevo huésped de la Casa Blanca y pidieron finalizar el ejercicio informativo.

Pero, si el director de Alsea Starbucks México es reacio a opinar acerca de las decisiones en materia económica y de COMERCIO INTERNACIONAL, que –evidentemente – sí pueden impactar en una firma como la que representa, queda claro que desde el primer día de su segundo mandato presidencial Trump cumplió su objetivo, no solo de impactar, sino de AMEDRENTAR al mundo.

Entrevistado al respecto, Luis Ochoa Bilbao, internacionalista y director de la facultad de Ciencias Políticas de la BUAP, reiteró lo señalado en la mañana del lunes 20 acerca de que el empresario-político americano realizó un show mediático y amedrentó a México y al mundo: Caos, incertidumbre, desorden e inesperado contrapeso a la 4T con la llegada de Trump a la Casa Blanca: Luis Ochoa Bilbao

MÉXICO Y EUA OBLIGADOS A VIVIR JUNTOS Y COOPERAR…AUNQUE TRUMP NO QUIERA

En breve entrevista, Ochoa Bilbao subrayó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, debe cuidar a los connacionales, disminuir la migración ilegal y combatir más al crimen organizado tras la toma de protesta de su homólogo norteamericano: Trump restablece el programa “Quédate en México”, acaba con el ‘parole’ humanitario y permitirá redadas en iglesias y escuelas

-¿México debería voltear a China o Rusia ante las amenazas y decisiones unilaterales trumpistas?-

-No, la economía de China se desacelera y a Rusia la guerra le sale muy cara. Estados Unidos es la primera potencia del planeta y se espera que crezca mucho en los años siguientes, a Claudia Sheinbaum le conviene e interesa seguir cerca de EE.UU, apuntó.

México tiene y puede seducir al presidente de Estados Unidos, veremos que las cosas bajarán de tono a mediados del año, ya pasó la primera vez que llegó a la Casa Blanca, “tarde o temprano Trump tendrá que aceptar la realidad de que México y su país están condenados a vivir juntos y cooperar”, apostó.

-¿Qué opinas de los grupos políticos, sociales y empresariales contrarios a la 4T, que parecen apostarle a que, con Trump, Estados Unidos les haga el trabajo sucio y frenen a Morena y aliados?-

-Se van a decepcionar. Pensaron lo mismo en el primer período de Donald Trump, tanto amenazó a México, no sucedió nada en esos 4 años y la 4T volvió a ganar, finalizó Ochoa Bilbao.