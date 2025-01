Cuida tu salud en este 2025: prioriza el cuidado de los nervios

Staff/RG

El inicio de año es el momento perfecto para establecer nuevos propósitos como hacer ejercicio, ahorrar y adquirir una nueva habilidad. Además, es una oportunidad para reflexionar sobre nuestra salud y hacer cambios de hábitos que nos permitan llevar un estilo de vida más saludable.

En esta ocasión, te invitamos a incluir el cuidado de tus nervios entre tus propósitos para el 2025, haciéndolo una de tus prioridades.

Nuestros nervios son los conductores invisibles que permiten al cuerpo sentir, moverse y reaccionar. Funcionan como cables que transmiten estímulos del cerebro al resto del cuerpo. Por ello, si los nervios se dañan, la transmisión de señales se ve afectada, lo que impacta nuestra salud.

En las etapas iniciales, el daño nervioso puede manifestarse como dificultad para sostener una taza o amarrarse los zapatos. Sin embargo, en etapas más avanzadas, puede presentarse como una lesión en el pie que pasa desapercibida, se infecta y, en el peor de los casos, puede llevar a una amputación.

Los ejemplos anteriores se refieren a la Neuropatía Periférica, una afección que afecta en México al 14.6% de la población;es decir, ¡a 1 de cada 7 mexicanos!  .

¿Cuáles son los síntomas de la Neuropatía Periférica?

Sensación de hormigueo y entumecimiento, uno de los síntomas más tempranos. Se presentan en manos y pies, pero pueden extenderse a los brazos y las piernas.

Dolor ardiente, las personas afectadas refieren este dolor asociado como una sensación punzante o de descargas eléctricas.

Sensibilidad extrema al tacto, de hecho, hasta el contacto más ligero puede causar dolor.

Debilidad muscular y hasta la pérdida de equilibrio o coordinación, que puede llegar a hacer difícil realizar tareas cotidianas básicas e incluso aumentar el riesgo de caídas, por ejemplo.

¿Cómo puedo prevenir la Neuropatía Periférica?

Llevar una alimentación saludable es crucial para la salud nerviosa: incluir frutas, verduras, granos integrales y proteínas magras en la dieta diaria. Además, comer carnes, pescado, huevos y productos lácteos bajos en grasa puede ayudarte a prevenir la deficiencia de vitamina B12. No obstante, si hay deficiencias nutricionales, la alimentación podría no ser suficiente y la suplementación se vuelve necesaria.

Y si ya tengo los síntomas, ¿qué debo hacer?

Consulta a tu médico para recibir el tratamiento adecuado. Este puede incluir la suplementación de vitaminas B, siendo una de las opciones Neurobión, la combinación de vitaminas neurotrópicas del complejo B (B1, B6 y B12) que ayuda a nutrir los nervios.

Así que, este año mantén un enfoque consciente en tu bienestar con medidas preventivas para proteger tus nervios y disfrutar de una mejor calidad de vida. Accede a un cuestionario para saber tu nivel de riesgo de padecer Neuropatía Periférica https://nervecare.jebbit.com/rzhvib9x.

