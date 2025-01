Virus HMPV en México: esto dice el Secretario de Salud respecto a una alerta por su presencia

DEBATE

En medio de preocupaciones globales por el brote de Metapneumovirus Humano (HMPV) que ha afectado a China, el secretario de Salud de México, David Kershenobich, asegura que en el país no hay razones para alarmarse.

Durante la conferencia de prensa diaria de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Kershenobich enfatizó que el sistema nacional de vigilancia está funcionando plenamente y puede identificar casos sospechosos de esta y otras infecciones respiratorias.

El HMPV, un virus respiratorio similar a la gripe, es considerado un patógeno habitual en esta temporada del año. Si bien su mención genera inquietud debido al reciente caso reportado en Puebla, las autoridades federales señalan que no existen condiciones que justifiquen la emisión de una alerta sanitaria. El secretario Kershenobich fue claro: “No hay motivo para emitir una alerta ni para que haya alarma entre la población”.

El caso de Puebla, que involucra la muerte de un paciente bajo sospecha de haber contraído HMPV, está siendo investigado por la Secretaría de Salud estatal.

Hasta ahora, el diagnóstico oficial está en proceso de confirmación por parte del área de Epidemiología. Sin embargo, el funcionario destacó que incluso en caso de confirmación, el contexto epidemiológico actual no requiere medidas extraordinarias.

“En este enfermo en particular de Puebla se sospecha que pudo tener el virus y Epidemiología, en su caso, lo ratificaría. Pero aunque lo ratifique, no hay motivo para emitir una alerta”, reiteró Kershenobich. Además, explicó que actualmente no existen vacunas ni tratamientos específicos para el HMPV, pero las medidas de prevención habituales como el lavado de manos y el uso de cubrebocas pueden ser efectivas para reducir su propagación.

El sistema de vigilancia epidemiológica de México está diseñado para monitorear enfermedades respiratorias en tiempo real. Según el secretario, este mecanismo permite identificar patrones inusuales y actuar de manera oportuna. La colaboración entre entidades federales y estatales asegura una respuesta integral ante posibles riesgos para la salud pública.