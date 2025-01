Omar Muñoz baja los índices delictivos en Cuautlancingo

DEBATE

A casi 3 meses de asumir, la mayoría de los ediles del estado todavía no sabe qué onda.

Muchos tratan de ocultar su propia incapacidad, falta de planeación y tiran culpas a los ayuntamientos anteriores, como hizo “tú ya sabes quién” durante los 6 años pasados desde el gobierno federal. Y otros, simplemente, no arrancan; es decir, todavía siguen encima de sus ladrillitos empoderados como verdaderos “reyecitos”.

Pero el de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entró con prioridades claras y la más importante es la seguridad, ya que este municipio es muy conflictivo en ese rubro, además de que en todo el país se vive desde hace años una severa crisis de violencia e inseguridad: Colima, Morelos, Sinaloa y Guanajuato, peores estados del país en homicidios dolosos; TResearch

Datos oficiales muestran que Omar Muñoz ha logrado reducir varios delitos en comparación con su antecesor, el panista Filomeno Sarmiento. Cifras de agosto de 2023 a enero de 2024 y de esos mismos meses, pero entre los años 2024 y 25, confirman una reducción notoria en diversos delitos de alto impacto:

En comparación con la gestión anterior, en Cuautlancingo han disminuido 13 por ciento los robos a negocio (de 15 casos a 13), el hurto de autopartes bajó 20% (de 10 a 8), el de casa –habitación pasó de 9 casos a 8:Capturado en Cuautlancingo por robo de vehículo

MENOS HOMICIDIOS

También se redujeron los homicidios dolosos, porque con Filomeno Sarmiento se registraron 6 casos y en los primeros de gestión de Omar Muñoz ese delito se dio en 3 ocasiones, lo que implica una baja del 50 por ciento. Los índices de robos a transeúntes, transportista, interior de vehículo y en transporte público se han mantenido, pero la secretaría de Seguridad Ciudadana trabaja para disminuirlos: Cae presunto narcomenudista en Cuautlancingo

En Cuautlancingo, su presidente municipal prioriza la seguridad y respondió positivamente al llamado del gobernador, Alejandro Armenta, de destinar la mayor cantidad posible de recursos y trabajar en conjunto en este rubro: Puebla, alineada a la estrategia nacional de seguridad: Alejandro Armenta

Omar Muñoz es de los pocos ediles que entregará buenas cuentas a la gente en su próximo informe por los primeros 100 días de gestión, ya que aplica programas concretos elaborados ANTES de que comenzara su administración, atiende PERSONALMENTE a los vecinos que acuden a sus eventos, se mantiene ajeno a escándalos, excesos o estridencias y ESCUCHA a sus colaboradores.

Apenas está por cumplir los primeros meses de administración y Cuautlancingo es una ciudad con una problemática especial, por su gran industrialización y cercanía con la capital del estado; sin embargo, datos de seguridad confirman que, hasta ahora, va bien en el rubro de seguridad.

¿LUPITA DANIEL SABOTEA EL AYUNTAMIENTO EN QUE COBRAN ELLA Y SU HIJA?

No, Lupita Daniel Hernández NO fue una buena presidenta municipal en Cuautlancingo. Al contrario, fue pésima: Se involucró en varios escándalos por preferir la diversión y no atender a la gente, se le fueron a las nubes los índices delictivos y, cuando buscó la reelección, perdió de manera contundente, pese a contar con el respaldo del ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Hasta sin agua dejó a vecinos de San Lorenzo Almecatla, que –en el trienio 2018-2021- fueron algunos de los muchos que SUFRIERON por la permanente incapacidad de Lupita Daniel de solucionar los problemas de Cuautlancingo: Se manifiestan pobladores de Almecatla contra la presidenta de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel; le exigen agua

El año pasado, la ex edila participó en la interna morenista, pero perdió de manera contundente ante Omar Muñoz, quien era EL ÚNICO posibilidades REALES de vencer al cacique panista de dicho municipio, Filomeno Sarmiento, como finalmente sucedió. No es presidenta municipal y, tal vez, no vuelva a ocupar el cargo, pero Omar Muñoz ha sido generoso con ella y su familia, para que haya unidad en Morena.

Le dio una regiduría a la hija de Lupita, Ana Laura y ella misma recibió un SÚPER CARGO como titular del organismo operador del agua en el municipio. Pese a ello, se dedica a tratar de sabotear al ayuntamiento en que cobran ella y su familiar y no se niega a hacer EQUIPO con sus compañeros de administración: Justicia federal da revés al ayuntamiento de Cuautlancingo

Pero la tienen bien detectada y, si persiste en su deslealtad y falta de compromiso, a ver hasta cuándo la aguantan, porque si de por si gobernar es complicado, lo es mucho más cuando se tienen a los enemigos adentro y el presidente municipal no tiene por qué perder tiempo y esfuerzo en “consolar” o “sofocar” a quienes, cuando recibieron la oportunidad del pueblo, no supieron responder a esa confianza.