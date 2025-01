Tiago PZK y Grupo Frontera fusionaron su talento en una nueva versión de “Mi corazón”

La exitosa canción a nivel mundial del cantante y compositor argentino.

Con su gira “Gotti A Tour” se presentará en junio en 7 ciudades de la república mexicana.

Por Mino D’Blanc

Tiago PZK invitó a Grupo Frontera para fusionar su talento en una nueva versión de “Mi corazón”, el éxito que a la hora de haber sido lanzado acumuló más de 17 millones de vistas en YouTube y se convirtió instantáneamente en una de las canciones favoritas del público fan del artista.

En esta canción apasionada que es el tema número 10 en el disco “Gotti A” de Tiago PZK, él se muestra especialmente vulnerable, escribiendo una historia de amor sobre una ensoñadora instrumental inspirada en la música cumbia. Entre melodías acústicas y temas de amor no correspondido, “Mi corazón” es un testimonio más de la capacidad del cantante y compositor argentino para mutar en cualquier género sin perder nunca su propia esencia musical. Y esto queda demostrado en esta colaboración que hicieron él con el Grupo Frontera.

Cabe mencionar que aunque Tiago PZK comparte el mismo nombre de la canción, en esta versión alternativa nunca antes escuchada se muestra bajo una nueva luz, reimaginando el desamor a través de los sonidos de la música mexicana.

El video oficial de “Mi corazón”, que fue dirigido por Martin Seipel y rodado en la ciudad de Miami, Florida, sigue a los artistas mientras suben a un tren vacío y expresan lo que se siente alejarse de una relación que ya no existe. Fue grabado con matices cálidos y una lente cinematográfica. Mantiene un aspecto minimalista y elegante mientras Tiago y el Grupo Frontera cantan “Ay mi corazón / siempre que peleamos te vas / esta vez no pienso ir detrás / bebé, ya me cansé, ya no me quedan más lágrimas”.

Tanto la canción como su video oficial ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

Esta nueva versión de “Mi corazón” es lanzada después de una actuación inolvidable del artista en el Coca-Cola Flow Fest en la Ciudad de México. La canción sigue al lanzamiento de “Mi cuarto” con Rels B, mismo que acumula más de 2.2 millones de vistas en YouTube y que marcó el primer adelanto de “Gotti B”, la próxima producción del artista.

Tiago PZK está trabajando actualmente en una nueva producción que acompañará a su gira “Gotti A Tour”, de la que ya anunció las fechas y en la que obviamente incluye siete shows confirmados en la república mexicana.

Estas son las fechas programadas de “Gotti A Tour” hasta el momento:

Febrero: viernes 14: Madrid, España, domingo 16: Barcelona, España.

Abril: jueves 24: Guatemala, viernes 25: San Salvador, El Salvador, sábado 26: San José, Costa Rica, miércoles 30: Lima, Perú.

Mayo: sábado 10: Buenos Aires, Argentina, viernes 16: Quito, Ecuador y domingo 18: Santiago de Chile.

Junio: en la república mexicana se presentará el miércoles 4 en Torreón, Coahuila, el viernes 6 en Querétaro, el sábado 7 en San Luis Potosí, el lunes 9 en Mérida, Yucatán, el miércoles 11 en Monterrey, Nuevo León, el viernes 13 en Ciudad de México y el sábado 14 en León, Guanajuato.

A partir del miércoles 18 de junio y hasta el jueves 10 de julio se presentará en la Unión Americana en las ciudades de Chicago, Brooklyn, Filadelfia, Washington, Nasville,