Los Yunes, nuevamente a la caza de Veracruz puerto y Boca del Río…¿con las siglas del PAN?

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

No solamente no entienden que no entienden, sino que tampoco quieren aprender.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN y su secretaria general, Karen González Márquez, están en riesgo de permitir una BRUTAL SIMULACIÓN, que se convertiría –sin duda-en un escándalo nacional: Dejarles a los Yunes las candidaturas del partido a las alcaldías de Boca del Río y Veracruz puerto.

Se supone que el blanquiazul expulsó a la cabeza del clan Yunes, Miguel Ángel Linares y al orgullo de su nepotismo, Miguel Ángel Yunes Márquez, después de que ambos se postraron ante la 4T y aprobaron la reforma judicial lopezobradorista, pese a que la oposición aseguraba contar con los sufragios necesarios para frenarla: Vicente Fox, Felipe Calderón, Marko Cortés, el clan Yunes o cría cuervos…y aprobarán la reforma judicial amlista

Después de lo que fue una abierta traición, los Yunes (padre e hijo) presuntamente fueron echados del PAN, que –con el histrionismo que caracteriza a muchos de sus miembros y dirigentes- alentó una campaña de linchamiento sociopolítico contra quien tenía –y tiene – la franquicia del partido en el estado de Veracruz: PAN Veracruz condena a Miguel Ángel Yunes y lo desconoce como militante

Peeeero los yunistas jarochos se frotan las manos y lamen los bigotes, porque el primero de junio habrá elecciones por los 212 municipios veracruzanos y, dicen, el blanquiazul les dará varias postulaciones, incluidas dos de las más importantes, la de Veracruz Puerto y Boca del Río.

Aunque presuntamente Miguel Ángel padre fue repudiado por el albiazul, parece que tendría un “acuerdo” con Jorge Romero y Karen González, para que otro de sus hijos, Fernando, que ya fue alcalde del hermoso puerto de Veracruz y, al salir, le heredó la posición a su entonces cuñada, Patricia Lobeira, esposa de Miguel Ángel Yunes Márquez y todavía edila de dicho municipio.

PERMITIRÁN JORGE ROMERO Y KAREN GONZÁLEZ LA SIMULACIÓN Y ESCARNIO NACIONAL

Desde luego que la dirección nacional panista está plenamente consciente de que, después de su TRAICIÓN, los Yunes han sido consentidos, apapachados por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López. Pero, según estas versiones, el jerarca del clan habría convencido a Jorge Romero de que, si no le dejan imponer a su familia y/o colaboradores, el partido perdería Veracruz puerto y Boca del Río, donde pretendería postular a Indira Rosales o Mary José Gamboa.

La realidad es que por omisión, complicidad y/o estupidez de Jorge Romero el PAN veracruzano SIGUE DOMINADO por los Yunes, así que, como ya se mencionó, dos de sus incondicionales, Rosales y Gamboa, podrían ser sus aspirantes en una de las ciudades más importantes del estado, Boca del Río: Aclara Miguel Ángel Yunes Linares que votará reforma judicial de acuerdo con sus convicciones

El presidente panista en el estado es Federico Salomón, también del grupo yunista, que intentó imponer al frente del partido a otro de sus empleados, Tito Delfín (3 veces ex edil de Tierra Blanca y ex diputado), pero no pudo, porque el ex gobernador Cuitláhuac García lo metió a la cárcel y tuvieron que “conformarse” con el mencionado Federico.

¡Menudo panorama enfrenta el blanquiazul en Veracruz, uno de los estados más importantes electoralmente!: O permite una simulación y escándalo nacional con la imposición de los yunistas en los municipios más importantes de la entidad o se arriesga a perder algunos de sus “bastiones”, como el puerto y Boca.

ALEJANDRO ARMENTA Y LOS MENSAJES DE NAVIDAD

No, no fueron solamente algunas tradicionales felicitaciones navideñas o de año nuevo, sino que el mero 24 de diciembre pasado el gobernador Alejandro Armenta mandó varios mensajes interesantes, que principalmente sus propios colaboradores no deberían dejar pasar.

Por primera vez en la historia del estado, una administración estatal llevó a cabo cenas de navidad y año nuevo, con la intención de que acudieran personas que no contaban con los recursos para ese festejo o, simplemente, no tenían con quién pasarlas y deseaban estar solos: Más de 3 mil 500 personas cenaron en el Centro Expositor de Los Fuertes

Con este hecho, los mensajes del gobernador Alejandro Armenta fueron claros al interior y exterior de su gestión:

Exterior

a) Primera vez que una administración estatal atiende a gente que no podía organizarse una cena navideña o de fin de año.

b) Ni siquiera a nivel nacional se lleva a cabo un acto semejante, aunque no se descarta que otros estados lo retomen en este 2025.

c) Tampoco el presunto “padre” del autodenominado “humanismo mexicano”, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, tuvo la iniciativa de respaldar a sectores sociales desfavorecidos en fechas importantes simbólica y religiosamente, como las decembrinas.

d) Por iniciativa de su titular, el nuevo gobierno estatal dará nuevos apoyos a gente en situación de necesidad económica y/o familiar.

e) Aunque personajes como Norma Layón, Daniela Mier y Paola Angón mandaron señales negativas a la ciudadanía por sus cuestionadísimos nombramientos como funcionarias estatales de alto nivel, al menos en el inicio del gobierno no se puede negar que Alejandro Armenta intenta mantenerse cercano a los poblanos.

Interior

a) Los integrantes del gobierno estatal fueron convocados a participar en dicha cena navideña en el recinto ferial, algunos acudieron y otros no, pero seguramente Alejandro Armenta tomó nota de quiénes accedieron a ceder parte de su tiempo familiar en beneficio de la gente y, principalmente, de la imagen pública y social de la misma administración.

b) El propio mandatario acudió al banquete navideño el 24 de diciembre. Con ello, demostró al interior del gobierno que él y su familia sí están dispuestos a aportar tiempo y trabajo – que tradicionalmente son propios –, para respaldar, consentir y estar en contacto

DIRECTO con miles de poblanos.

c) A la cena de fin de año no asistió Alejandro Armenta, pero sí su jefe de gabinete, “Choco” García Parra; es decir, su colaborador más CERCANO y uno de los que lleva mayor tiempo con él: Familias poblanas disfrutan cena de fin de año en el recinto ferial

Dentro de los integrantes del gabinete, ¡que cada uno interprete los mensajes como quiera!.