Sheinbaum confirma que dos mexicanos resultaron heridos en Nueva Orleans

María Huerta

Claudia Sheinbaum condenó los hechos de violencia en Estados Unidos, donde un conductor atropelló a varias personas que festejaban fin de año en Nueva Orleans y dos mexicanos resultaron heridos.

Indicó que el consulado ya está en comunicación con las víctimas para atenderlos en lo que necesiten.

“Primero los condenamos y siempre nuestra solidaridad a las víctimas y sus familiares.

Hay dos mexicanos en nuevo Orleans, estaban de visita, el consulado ya les está atendiendo, hay que esperar también a que den más información, para saber si estuvieron vinculados o no los dos episodios y siempre son condenables cualquiera de estos actos de violencia irracional”.

En otro tema, señaló que continuarán la colaboración con Estados Unidos para combatir la distribución y consumo de fentanilo, además, dijo que habrá buena relación con el presidente electo Donald Trump.

“Nosotros vamos a colaborar con Estados Unidos, como se está haciendo ahora por razones humanitarias, son miles de personas que mueren por fentanilo, vamos a colaborar para ayudar en todo lo que esté en nuestras manos, la visión es que no solamente la detención de quienes se dedican a esto, sino que hay que tomarlo como un asunto de salud pública”.

Finalmente, el subsecretario de Salud, Alejandro Svarch, señaló que el reportaje del diario The New York Times no es real, ya que no es posible la fabricación de fentanilo en una cocina común, se necesita un laboratorio.