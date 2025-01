Finiquito en caso de renuncia voluntaria: lo que debes saber

Staff/RG

Cuando decides renunciar a tu empleo, es importante entender que aún tienes derecho a recibir un finiquito que cubra varias prestaciones pendientes, aunque no hayas sido despedido.

El finiquito es un pago que el empleador debe realizar al trabajador cuando finaliza la relación laboral, ya sea por renuncia, despido o cualquier otra causa. En este caso, si renuncias de manera voluntaria, tendrás que conocer qué conceptos incluye este pago y qué pasos seguir para asegurarte de recibir lo que te corresponde.

¿Qué incluye el finiquito en caso de renuncia voluntaria?

En caso de renuncia voluntaria, el finiquito incluirá aquellos pagos que el empleador debe a su trabajador al término de la relación laboral. Aunque el motivo de la salida sea una decisión propia, esto no exime al empleador de cubrir lo que corresponde al empleado. Entre los conceptos que suelen estar incluidos en el finiquito se encuentran:

Salarios pendientes

Si tienes días trabajados y no se te ha pagado, estos deben incluirse en el finiquito. Por ejemplo, si renunciaste a mitad de mes, te corresponde el salario proporcional a los días trabajados.

Vacaciones no disfrutadas

Si no has tomado todos tus días de vacaciones, el empleador debe pagarle el equivalente a esos días no disfrutados. Este cálculo se hace considerando el salario correspondiente por cada día de descanso.

Aguinaldo proporcional

Si renuncias antes de la fecha en la que se paga el aguinaldo, el empleador debe incluir el aguinaldo proporcional a los meses trabajados. Es decir, recibirás una parte de la cantidad que normalmente se paga en diciembre o a mitad de año, dependiendo de tu fecha de renuncia.

Prima vacacional

En algunos países, además de las vacaciones, se incluye una prima vacacional, la cual es un porcentaje adicional sobre el salario correspondiente por cada día de vacaciones no tomado. Esta también debe pagarse en el finiquito.

Otros pagos pendientes

Si tu contrato incluye otro tipo de prestaciones o pagos específicos, como bonos, comisiones o pagos por horas extra no remuneradas, también deben ser incluidos en tu finiquito. Es fundamental que revises tu contrato laboral y los acuerdos previos con tu empleador.

¿Cómo se calcula el finiquito?

El cálculo del finiquito puede variar dependiendo de las condiciones de cada contrato, pero en términos generales, el procedimiento incluye sumar los montos pendientes de pago por concepto de salario, vacaciones, aguinaldo y otros beneficios.

Para ello, es importante contar con las herramientas adecuadas que te permitan calcular correctamente el total que te corresponde.

Hoy en día, existen calculadoras en línea que te permiten hacer este cálculo de manera rápida y eficiente, tomando en cuenta la legislación vigente y tus datos laborales. Usar una calculadora de finiquito te ayudará a evitar que se te omita alguna prestación que por derecho te corresponde.

También es recomendable revisar los recibos de pago y los informes de la empresa para asegurarte de que todo esté correctamente reflejado.

¿Qué sucede si no se paga el finiquito?

Si tu empleador no te entrega el finiquito o no lo hace de manera adecuada, puedes exigir que se te pague lo que te corresponde. En algunos casos, los trabajadores que no reciben su finiquito pueden presentar una demanda ante las autoridades laborales para hacer valer sus derechos.

Dependiendo de la legislación de tu país, las sanciones para el empleador pueden ser severas si no cumple con la entrega de este pago.

Además, es importante saber que el finiquito no puede ser condicionado a que entregues la documentación relacionada con tu renuncia o que devuelvas el equipo o materiales que pertenecen a la empresa. Estos son procesos independientes del pago de tus prestaciones.