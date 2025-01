Cuidando Vidas: El Papel Crucial de las Enfermeras en los Trasplantes de Células Madre

Staff/RG

Mi nombre es Berenice, soy jefa de enfermería en una unidad de trasplantes. Me siento muy orgullosa de poder decir que estoy cerca de cumplir veinte años en esta hermosa profesión, en la que he tenido la oportunidad de apoyar en diferentes áreas como terapia intensiva y el área de trasplante.

A lo largo de mi carrera, muchas veces me han preguntado: ¿por qué estudiaste la licenciatura en enfermería? Para mí era un deseo nato que tenía desde que era una niña, lo que más me gustaba era jugar al doctor y, conforme fui creciendo, las circunstancias de la vida me llevaron a ingresar a la “Licenciatura en Enfermería”, profesión que he desempeñado durante todos estos años y la verdad es que me ha gratificado de manera impresionante. En cada uno de mis servicios, en cada etapa que he vivido, he podido no solo aprender mucho y fortalecer mis conocimientos, sino que he recibido muchísimo amor. Las cartitas y los pequeños detalles que han tenido mis niños pacientes y sus papás, es lo que más me ha marcado. Para mí, eso vale más que mil credenciales y títulos que pueda tener.

Ayudar y cuidar a las personas es mi vocación, algo que me gusta mucho es poder colaborar con personas que compartan este sentido de vida. Por eso, colaborar con NMDP México®, una organización sin fines de lucro que conecta a pacientes que requieren un trasplante de células madre con su potencial donador, ha sido una experiencia maravillosa. Esta organización que llegó a México en 2017, a la fecha ha facilitado 115 trasplantes a pacientes en nuestro país, de los cuáles, 88 han sido pediátricos.

Recuerdo mi primer paciente de trasplante de células madre. Estaba muy nerviosa, pero sabía que nuestro objetivo era que el trasplante fuera un éxito. Las enfermeras y enfermeros jugamos un papel crucial en cada etapa del proceso: desde el acondicionamiento, la infusión de células, hasta la recuperación. Brindamos apoyo y orientación, y a veces actuamos como consejeros, psicólogos y amigos.

Sin duda nuestra labor es un trabajo multidisciplinario, todos los profesionales de la salud jugamos un papel indispensable en el proceso de trasplante, pero las enfermeras y los enfermeros son esos profesionales que permanecen con los pacientes 24/7. Además, las enfermeras y enfermeros son quienes escuchan esa frustración de los papás de sentirse divididos en mil pedacitos. Somos los encargados de todas esas funciones.

He participado en cerca de ochenta trasplantes de células madre a lo largo de mi carrera. Los donadores no relacionados, personas altruistas que se registran para salvar vidas, me han marcado profundamente. El apoyo de NMDP México® es fundamental en cada etapa del proceso, desde la búsqueda de donadores hasta las becas para pacientes.

Lo que buscamos todos los que formamos del sistema de salud, es ver a los niños salir de la unidad con esa esperanza de vida, los papás con una cara sonriente, llorando de alegría porque visualizan a sus hijos sanos, con la posibilidad de que tengan una vida normal, que puedan ir al colegio y jueguen con sus amigos. Cuando los residentes nos comparten los saludos y las hermosas palabras de agradecimiento que los pacientes que ya salieron nos mandan, nos llenan el corazón. El saber que ellos aún se acuerdan de nosotros no tiene precio, es saber que ellos van bien y que van ganándole a la enfermedad.

Nos caracterizamos por ser personas empáticas, muy humanas, entendemos lo que los niños y sus papás están sintiendo. Por eso, esta es una gran oportunidad para celebrar la gran labor de todos los enfermeros y las enfermeras, quienes son a menudo la primera y la última persona que los pacientes y sus familias ven en este proceso, pero que, en realidad, son el corazón del sector salud.

Acerca de NMDP México®

NMDP México® es una organización sin fines de lucro, líder en terapia celular que ayuda a salvar la vida de pacientes que tienen algún tipo de cáncer en la sangre como la leucemia, o algún desorden en la sangre como la anemia, entre otras más de 75 enfermedades.

Conectamos a pacientes que requieren un trasplante de células madre con su potencial donador para que tengan acceso al tratamiento que necesitan como oportunidad de vida. Impulsamos tratamientos innovadores y ampliamos el acceso a terapias celulares para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir las desigualdades en la atención médica. Además de crear conexiones esenciales para inspirar la acción y acelerar la innovación para encontrar curas que salven vidas.

Somos NMDP México®. Salvamos vidas.