Disponibles más de 700 mil vacunas Patria: Sheinbaum

LA JORNADA

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que hay poco más de 700 mil vacunas Patria que serán utilizadas. Recordó que la vacuna de covid no se usa de manera generalizada, pues la recomendación es que se aplique en personas vulnerables, adultos mayores y personas con problemas con diabetes e hipertensión.

En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, señaló que la adquisición de vacunas contra esta enfermedad “ya no es la misma a la que se tuvo en su momento cuando la pandemia estaba en su momento más difícil”. Informó que había unos contratos con algunas vacunas, entre ellas con la vacuna Patria, pero no se dio recurso adicional para fabricar más vacunas. Asimismo, precisó que no es necesario comprar más vacunas, entre ellas la Abdala, puesto que la demanda en su aplicación disminuyó.

“Si mal no recuerdo son alrededor de 700 mil vacunas Patria”, señaló la mandataria y mencionó que personal de salud informará próximamente sobre el tema.

Ante pregunta expresa, dijo que las vacunas Patria se están utilizando en este periodo, de diciembre y enero, pero aclaró que se dará más información al respecto en los días siguientes.