Katy Perry lanzó “1432”, la edición Deluxe de su nuevo álbum

Por Mino D’Blanc

Katy Perry consciente a sus fans en estas fiestas navideñas al haber lanzado “1432”, la edición Deluxe de su nuevo álbum, mismo que bajo el sello Capito Records ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Este material incluye cuatro canciones adicionales, entre ellas “Ok”, que es la inédita, además de los once temas originales del mismo. Cabe mencionar que a la par de dicha canción también fueron lanzados los visualers de las otras tres adicionales que aparecen en “1432” y son “I Woke Up”, “Has a Heart” y “No Tears For New Year’s”.

En relación a “Ok”, después de que comienza con una guitarra acústica, entra un coro contagioso e inspirador, mientras la voz de la multipremiada artista entona “nunca dejaré que te ahogues / no importa si estás arriba o abajo”. Preparando el escenario para el entrante año 2025, la canción exuda esperanza, celebrando el crecimiento personal y la confianza a medida que se cristalizan nuevas ambiciones y se rejuvenecen las relaciones.

Como un álbum de dance-pop audaz y exuberante con la expresión simbólica del amor como un mensaje director, las canciones once canciones que incluye son “Woman’s World”, “Gimme Gimme” Feat. 21 Savage, “Gorgeous” Feat. Kim Petras, “I’m His, He’s Mine” Feat. Doechii, “Crush”, “Lifetimes”, “All The Love”, “Truth” y “Wonder”.

Después de que Katy Perry lanzó “143” con un show principal y con todas las entradas vendidas, congregando a más de cien mil fanáticos en el emblemático Rock in Rio en Brasil en el mes de septiembre del presente año, la artista está emocionada del regreso con su gira. Iniciará “The Lifetimes Tour” el 23 de abril del 2025 con el primero de tres shows que ofrecerá en Arena CDMX en la capital de la república mexicana, mismos que ofrecerá en las ciudades de Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. Además recorrerá Australia, Canadá, América del Sur y el continente europeo sin dejar pasar el Reino Unido.

En el mes de enero aparecerá como juez invitada en el episodio de estreno de la temporada “RuPaul’s Drag Race” que regresa en su temporada número 17 el viernes 3.

En relación a sus presentaciones en tierra azteca se presentará en el mes de abril el miércoles 23, viernes 25 y sábado 26 en Arena CDMX, el lunes 28 y martes 29 en Arena Monterrey y en mayo estará el jueves 1 y viernes 2 en Arena Guadalajara.