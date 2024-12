Impulsará Sheinbaum a Ciudad Juárez como centro de los derechos de las mujeres

Excelsior

Al inaugurar el Hospital General Regional de Ciudad Juárez Número 2 y anunciar 12 Centros de Educación y Cuidado Infantil que iniciarán en Ciudad Juárez, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, aseguró que Ciudad Juárez ya no será símbolo del feminicidio y se buscará que sea el centro de los derechos de todas las mujeres.

“Juárez también es referencia para las mujeres y aquí hay una deuda histórica con las mujeres, no solo de Ciudad Juárez, sino de todo el país, Juárez ya no queremos que sea el símbolo del feminicidio. Queremos que sea el centro de los derechos de todas las mujeres del país”, manifestó.

La presidenta de México destacó el compromiso que prometió en campaña, como parte del sistema de cuidados, para que las mujeres de Ciudad Juarez se dedican a la maquila y al campo puedan trabajar con la seguridad de que sus hijas e hijas sean cuidados con un nuevo modelo de asistencia y no de negocios como el que se implementó en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

“Estamos creando estos Centros de Educación y Cuidado Infantil y vamos a iniciar aquí en Ciudad Juárez, no son las guarderías del pasado, porque guardería quiere decir guardar a los niños y a las niñas no queremos guardar a los niños y a las niñas que, por cierto, mis hijos, mi hija y mi hijo fueron a guardería del Instituto Mexicano del Seguro Social y me siento muy orgullosa. No son las guarderías del pasado y tampoco son, que se oiga bien, las estancias infantiles de Calderón, eso ya no, porque aquello era puro negocio. Era creer que se estaba dando un derecho a las mujeres cuando en realidad estaba envuelto el negocio, como fue todo el periodo neoliberal”, expresó.

La mandataria federal destacó que los nuevos Centros de Educación y Cuidado Infantil serán replicados en el país y no serán subrogados. En la ciudad fronteriza, la jefa del Ejecutivo destacó el trabajo de las y los mexicanos en el extranjero, quienes este año enviaron a México 60 mil millones de dólares.

Claudia Sheinbaum señaló que el dinero que envían los connacionales a sus familias es el 20%, de sus ingresos, y el 80% es consumido en Estados Unidos, por lo que también benefician a la economía estadounidense. Reiteró que 7 de cada 10 trabajadores del campo en Estados Unidos son mexicanos lo que significa que sin ellos y sin ellas no habría comida en las mesas de las familias estadounidenses.

En su intervención, el director general del IMSS, Zoe Robledo celebró la inauguración del Hospital General Regional de Ciudad Juárez Número 2 , el cual surgió como un “elefante blanco” , y ahora se convierte en un hospital de especialidades que beneficiará a 315 mil 475 derechohabientes, cuya inversión fue de 3 mil 25 millones de pesos, con mil 243 millones de pesos en equipo, 42 consultorios, tiene la primera sala de hemodinamia en Chihuahua, tiene una unidad de quemados, cuatro salas de endoscopia, 12 cunas de cuidados intensivos neonatales, resonador magnético, 12 camas de adultos en cuidados intensivos, con 50 especialidades, entre ellas, oncología médica, cardiología, geriatría.

El titular del Seguro Social señaló que los Centros de Educación y Cuidado Infantil en Ciudad Juárez beneficiarán a las 120 mil mujeres que trabajan en las 323 maquiladoras del municipio y que tienen cerca de 18 mil hijas e hijos menores de 4 años que tendrán el servicio de cuidados.

“Hoy podemos anunciar que en Ciudad Juárez arrancarán los primeros Centros de Educación y Cuidado Infantil del IMSS, es la nueva etapa de las guarderías del IMSS, un modelo pedagógico, un modelo enfocado en la formación de hábitos saludables, alimenticios, hábitos de sueño, programas de educación inicial-prescolar, un modelo de la salud a la primera infancia, permanente vigilancia a la salud, permanente y oportuno seguimiento al esquema de vacunación”, explicó.