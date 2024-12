¿Aún no tienes árbol de navidad? Te decimos cómo armar el tuyo con el precio más bajo

Staff/RG

Si eres de los que estaban indecisos en poner o no el árbol, no sabías si renovar tu viejo arbolito o simplemente crees no tener el presupuesto, es momento de poner uno nuevo antes de la llegada de la Navidad, decorado a tu gusto y lo mejor, con muchos más ahorros.

Mamá Lucha te comparte los ahorros que puedes encontrar en Bodega Aurrera para decorar tu árbol y cuidar tu presupuesto:

Árbol de Navidad: Lo más importante, el pino navideño. Ya sea de color verde o blanco, podrás encontrar una gran variedad en Bodega Aurrera en tienda o en línea, desde $449 pesitos y de un tamaño considerable para adornar el espacio que prefieras en tu casa.

Luces: Aquí tiene mucho que ver el color que decidas adornar tu árbol. Mamá Lucha recomienda que, si son esferas y adornos de tonos cálidos, optes por luces amarillas; y si son en tonos fríos, optes por luces de color blanca. Encuentra en tu tienda más cercana opciones, con 100 focos desde $99 pesitos.

Esferas: El color de cada esfera caracterizará la armonía y decoración de tu espacio. Puedes optar por paquetes de esferas de colores mezclados o de un solo color. O bien, Bodega Aurrera ofrece la opción de llevarte la cantidad que tú prefieras, desde sólo una hasta cinco, diez o las que necesites. Lo mejor es que podrás tenerlas desde un $1 peso y hasta hacer tus propias decoraciones

Punta de árbol: ya sea que prefieras un moño o una gran estrella, puedes encontrar una gran variedad de colores, texturas y materiales en Bodega Aurrera con el precio más bajo; por ejemplo, moños desde $22 pesos de buen tamaño que seguro serán ideales para tu árbol.

Adornos y colgantes: Si quieres dar un toque extra a tu árbol de Navidad y personalizarlo un poco más, puedes optar por otro tipo de adornos como colgantes de diferentes formas como renos, muñecos de nieve, Santa o estrellas; o bien, miniesferas para dar más textura al árbol. Cualquiera de estas opciones las podrás encontrar en Bodega Aurrera desde $22 pesitos.

Por menos de 700 pesos podrás obtener la decoración que necesitas para tu hogar. Todos estos artículos y muchos más los podrás encontrar en las más de 2,500 tiendas físicas de Bodega Aurrera, en su aplicación móvil o sitio en línea. Además, recuerda que al pagar con Cashi recibes bonificaciones, y con tarjetas de crédito participantes meses sin intereses. En esta Navidad, ahorra mucho más con los precios más bajos.