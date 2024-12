Alejandra Armenta, semblanza de un gobernador en la nueva etapa de Puebla

Maricela Allende

Este sábado 14 de diciembre, el Congreso del Estado de Puebla fue testigo de la toma de protesta de Alejandro Armenta Mier como gobernador de la entidad, un momento que marca el inicio de una nueva era política. Pasadas las 10:00 de la mañana, Armenta llegó acompañado de un variado grupo de personalidades que mostraron su apoyo en este evento significativo para el estado.

Alrededor de las 10:45, el nuevo Presidente del Poder Ejecutivo local se apersonó ante el pleno del Congreso, donde tuvo la oportunidad de rendir protesta como gobernador constitucional de Puebla para el periodo que se extenderá hasta 2030. Con un firme compromiso, Armenta declaró: “Protesto sin reserva alguna guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del estado, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador constitucional que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la nación y de la entidad federativa. Y si así no lo hiciere, que el estado y la nación me lo demanden.”

En su primer discurso, Armenta Mier enfatizó que estará alineado a los principios de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmando su compromiso con la austeridad republicana y la consolidación de la separación del poder económico del político. Recordó que con el fallecido Luis Miguel Barbosa Huerta se inició la primera administración de Morena en Puebla, mientras que el exgobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina dejó un legado importante en tan solo dos años.

Ante el pleno del Congreso, el gobernador insistió cuál será parte de sus objetivos para llevar las riendas de la entidad.

El nuevo gobernador se presentó como un servidor público comprometido con la justicia y la inclusión.“Gobernaré para todos con inclusión, con firmeza, pero sobre todo con justicia. Pondré mi mayor empeño en está tarea constitucional, por amor a Puebla”, expresó.

El gobernador de Puebla agradeció a quienes lo acompañaron en la toma de protesta, entre sus invitados estuvieron la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján; a su esposa, Cecilia Arellano, así como a sus tres hijos, Andrés Manuel López Beltrán, secretario de Organización de Morena e hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ocupó un lugar en primera fila junto a la presidenta de Morena.

COBIJADO POR LA 4T

Al evento se presentaron Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República; Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Cámara de Diputados; Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación federal.

Otros invitados fueron Lenia Batres, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México; Ernestina Godoy Ramos, Senadora del Congreso de la Unión de México: Yasmín Esquivel Mossa, Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Manuel Velasco Coello, Senador del Congreso de la Unión de México, Ignacio Mier Velazco, Senador del Congreso de la Unión de México; José Chedraui Budib, Presidente Municipal de Puebla.

Otros personajes que acompañaron en la toma de protesta del gobernador Alejandro Armenta fueron los tres exgobernadores del estado de Puebla: Melquiades Morales Flores, José Antonio Gali Fayad y Guillermo Pacheco Pulido.

Al evento también asistieron los gobernadores Miguel Ángel Navarro Quintero de Nayarit, David Monreal Ávila de Zacatecas, Alfredo Ramírez Bedolla de Michoacán, Salomón Jara Cruz de Oaxaca, Lorena Cuéllar Cisneros de Tlaxcala; la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; Rocío Nahle García de Veracruz y Julio Menchaca Salazar de Hidalgo.

Durante su discurso el gobernador Alejandro Armenta enalteció también a Claudia Sheinbaum, pues aplaudió que sea la primera mujer presidenta del país, un hecho sin precedentes en México.

Se comprometió a seguir los principios del humanismo mexicano: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México”.

Cerró su mensaje con expresiones como: “Que viva Puebla”, “Que viva la 4T Transformación”, “Que viva Claudia Sheinbaum”.

La jornada concluyó en el Centro Expositor de Puebla, donde se presentó una breve biografía del nuevo gobernador.

El morenista nació el 9 de julio de 1969 en Izúcar de Matamoros. Tiene 55 años y se unió a las filas del partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en 2017, aunque desde 1990 desempeñó diversas funciones de la mano del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Alejandro cuenta con la licenciatura en derecho y Administración Pública a través de la Universidad Autónoma de Puebla.

Algunos de sus principales cargos de los que se puede mencionar, es que se desempeñó como Presidente Municipal en Puebla y Acatzingo de 1993 – 1995, cuando formaba parte del PRI.

En la época de los 90, fue Secretario de Acción Juvenil, Secretario General del Comité, entre otros.

Fungió como diputado local por el distrito 18 en la LV legislatura del Congreso del Estado de Puebla de 2002 a 2005. Además, fue coordinador de la campaña del PRI a la gubernatura del PRI en 2016.

Así como diputado federal por el distrito 7 de Puebla en la LXIII legislatura del Congreso de la Unión de 2015 a 2018.

A partir de 2018 fue senador de la República, así como ex presidente del Senado.

En el sexenio pasado, la entidad fue gobernada por Miguel Barbosa, hasta el 13 de diciembre de 2022, cuando falleció. En su lugar asumió el cargo Sergio Salomón Céspedes, como gobernador “sustituto” el 15 de diciembre de 2022.

Alejandro Armenta asumió oficialmente el cargo de gobernador de Puebla en una ceremonia celebrada en el Centro Expositor de Puebla ahí destacó la importancia de este momento como el inicio de una nueva era política para el estado.

En su discurso, Armenta subrayó su firme compromiso con la seguridad como uno de los pilares fundamentales de su administración. Aseguró que proteger a los ciudadanos y turistas es esencial para el progreso de Puebla y se comprometió a fortalecer las capacidades de la policía estatal y a implementar estrategias contra el crimen organizado. Además, anunció la toma de protesta al jefe de la policía forestal para garantizar la protección de los bosques de Puebla.

PROGRAMA DE GOBIERNO

Propuestas del Gobernador, Alejandro Armenta Mier

El nuevo gobernador ha subrayado la relevancia de mantener la tranquilidad y la paz social, comprometiéndose a fomentar una sociedad libre de discriminación, donde se respete la diversidad y se asegure la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos de Puebla.

Alejandro Armenta se posicionó como un aliado del gobierno federal, resaltando la importancia de la colaboración para mejorar la seguridad y los servicios de salud en el estado. Con más de 30 años de experiencia en el ámbito político, Armenta afirmó que su administración se regirá por los principios de la Cuarta Transformación, un movimiento que busca transformar profundamente las estructuras sociales y económicas del país.

“Vamos a darle continuidad al programa del gobierno de México: Sembrando Vida. Les vamos a comprar sus frutas para transformarlas en alimentos sanos para las escuelas”, declaró Alejandro Armenta.

“Hoy inicia el segundo piso de la Cuarta Transformación en Puebla”, exclamó Armenta con entusiasmo, enfatizando que su gestión se centrará en alcanzar resultados concretos a lo largo de sus 2,192 días como gobernador. Su propósito no es únicamente atender problemas inmediatos, sino también trazar un camino claro hacia un futuro más próspero y seguro para los habitantes de Puebla.

Con este nuevo capítulo político, Alejandro Armenta se perfila como un gobernador cercano a la ciudadanía, preparado para asumir el desafío de transformar el estado en beneficio de todos.