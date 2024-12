Posadas invertirá cerca de 17 mil millones de pesos en 29 nuevos hoteles en México y República Dominicana

Staff/RG

Serán cerca de 4 mil 500 cuartos los que se sumarán a su oferta hotelera entre el próximo año y 2026.

La Visión 2025 de la compañía contempla hacer del mundo un mejor lugar para viajar.

En el marco de su primer evento Visión 2025 y con el propósito de hacer del mundo un mejor lugar para viajar, Posadas, la hotelera referente en el país, dio a conocer su estrategia de expansión y crecimiento para el próximo año.

Este plan contempla acuerdos con diversos grados de compromiso para operar 29 nuevos hoteles y casi 4 mil 500 nuevos cuartos (15% más que la capacidad actual de la compañía). Asimismo, implicará una inversión aproximada de casi $17 mil millones de pesos (US$850 millones), de los cuales Posadas contribuirá con un 2% de los recursos y 98% corresponderá a inversionistas independientes al grupo hotelero.

Con presencia en los destinos de playa y ciudad más importantes y visitados de México y República Dominicana, Posadas posee, arrienda, administra y comercializa más de 200 hoteles y más de 30,000 habitaciones.

En este contexto, la compañía llevará a cabo el lanzamiento y apertura de Fiesta Americana Funeeq a mediados de 2025, el cual además de representar la internacionalización de la marca Fiesta Americana, es el primer concepto en su tipo dentro de la hotelera y ofrecerá a sus huéspedes la mejor experiencia de entretenimiento para toda la familia. Es así como con casi 500 llaves adicionales, el hotel se sumará a la oferta de Posadas en el segmento Upscale and Life Style en República Dominicana, duplicando su capacidad de habitaciones en la región, donde ya cuentan con Live Aqua Punta Cana (con el que Posadas exitosamente incursionó en 2019).

Asimismo, la empresa anunció la apertura de dos nuevos hoteles Live Aqua en Ciudad de México y el fortalecimiento de invitta, la nueva plataforma gastronómica que cuenta con siete marcas de restaurantes y bares de autor en distintas ciudades del país.

La estrategia de crecimiento y expansión de Posadas, en las nueve marcas que participan dentro del sector: Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, Fiesta Americana Funeeq, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one, está fuertemente anclada en un enfoque centrado en el cliente y la integración de nuevas tecnologías y herramientas en beneficio de todos sus usuarios. Lo anterior se refleja en Fiesta Americana Travelty, su plataforma tecnológica de reservaciones, el concierge digital, el check in touchless, entre otros.

El planteamiento estratégico de Posadas está sustentado en indicadores operativos que se encuentran por encima de los niveles de mercado, con niveles de ocupación promedio de 64% y tarifas efectivas (RevPAR) superiores a las de 2023. Este indicador es determinante porque permite evaluar el desempeño de los hoteles e identificar la eficiencia operativa de cada uno.

Al referirse a estos indicadores Enrique Calderón, Vicepresidente de Operación Hotelera de Posadas afirmó “En general, dentro de todos los segmentos de negocio, Upscale and Luxury, Playa (Resorts) y Midsacale and Economy, se han reportado aumentos en los niveles de ocupación y tarifa efectiva. Estos datos son muy relevantes porque demuestran la confianza de nuestros huéspedes, mientras que nuestros inversionistas saben que su dinero está en las mejores manos”.

Acotó que “la clave del éxito que nos ha permitido desarrollar el plan de negocio de la compañía, radica principalmente en una visión sostenible centrada en el cliente, con un fuerte enfoque tecnológico que reúne lo mejor de los mundos para atender a los diferentes tipos de viajeros”.

Con un enfoque centrado en mejorar la experiencia de los huéspedes, Medallia, empresa especialista global en Gestión de Experiencia del Cliente y del Empleado, ha reconocido a Posadas como la empresa hotelera con más alto nivel de satisfacción del cliente (NPS) con 19.9 puntos por encima de la media de la industria hotelera a nivel global y 26.5 puntos por arriba del promedio en la región americana.

Con todo esto, Posadas refuerza su propósito de continuar haciendo del mundo un mejor lugar para viajar.

Posadas es la operadora hotelera líder en México que posee, arrienda, administra y comercializa más de 200 hoteles y más de 30,000 habitaciones, con presencia en los destinos de playa y ciudad más importantes y visitados de México y República Dominicana. Posadas opera las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, Funeeq by Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one, así como los programas vacacionales Fiesta Rewards, Live Aqua Residence Club y Fiesta Americana Vacation Club. Posadas cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992. Para más información, visite: www.posadas.com.