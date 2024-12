Ryan Castro lanza “Chucu Chucu” con Juanes y Sog continúa la tradición de lanzar himnos navideños

Staff/RG

Concluye su gira por EE.UU. con entradas sold out y anuncia que extenderá por Latinoamérica y España fechas por anunciar para 2025

La sensación de la música colombiana Ryan Castro inaugura la temporada navideña con “Chucu Chucu”, una colaboración con la leyenda de la música latina JUANES y el creador de éxitos SOG. Este tema festivo mezcla los sonidos de Antioquia con los ritmos urbanos característicos de Ryan, continuando su tradición de lanzar himnos parranderos.

“Chucu Chucu” es un homenaje a las tradiciones navideñas de Antioquia y en este lanzamiento, Castro presenta con su alter ego, ‘Richy’, un personaje inspirado por la cultura de su región. Este año, Richy se une a su primo Toño, interpretado por JUANES, para crear un himno festivo que celebra la familia y la música. Con la magistral producción de SOG, las potencias colombianas ofrecen una canción que se convertirá en una de las favoritas de las fiestas.

Los anteriores éxitos navideños de Ryan, como “Mujeriego” (2021), “El Pan de Estefanía” , “La Garrafa” (2022), y “Richy, El Pichón” y “El Bote” (2023), le han consagrado como un creador de música que refleja la nostalgia y la alegría de estas fiestas.

“Trabajar con Juanes en ‘Chucu Chucu’ es un sueño hecho realidad. Su música ha formado parte de mi vida desde que era niño, y ahora crear algo juntos que celebre nuestras raíces y tradiciones navideñas es especial. ¡Que viva Colombia!” – Ryan Castro

“En 1967 Pedro Jairo Garcés publicó su álbum Playa Brisa y Mar, un clásico del sonido chucuchucu paisa. Me encanta que tantos años después podamos salir con este chucuchucu bestial para bailar en una baldosa. Agradezco a Ryan Castro por la invitación y el interés de rescatar esta tradición navideña y este género de nuestras raíces” – JUANES

Este lanzamiento culmina un año histórico para Ryan Castro, marcado por su gira ¡Ay Bendito Ghetto! en Estados Unidos, que protagonizó junto a Blessd. La gira abarcó 16 ciudades, agotando las entradas para 13 conciertos, y recientemente anunció su extensión a Latinoamérica y España.

A principios de 2024, Ryan lanzó su primer álbum de estudio, ‘El Cantante del Ghetto’, que debutó como #1 de los más vendidos de la música latina durante su semana de lanzamiento. Su himno viral “El Ritmo Que Nos Une”, la canción oficial de la selección nacional de fútbol de Colombia, batió récords de streaming en un día en Colombia, consolidando aún más su lugar como estrella mundial de la música latina.

Acerca de Ryan Castro:

Ryan Castro, conocido como “El Cantante del Ghetto”, es un artista que se ha convertido en la definición de superación desde su infancia en el barrio de Pedregal en Medellín, Colombia, donde rapeaba en los autobuses públicos para ayudar a su familia económicamente. Ryan Castro se dio a conocer en la industria musical con su sencillo “Morena” en 2017, para luego catapultarse a la fama internacional en 2021 con su hit “Mujeriego” y luego “Jordan”, los cuales entraron a los charts Billboard Global 200 y Global Excl. U.S. además de colocarse en el Top 50 Global de Spotify por varias semanas. En 2023, el líder de la nueva generación de Reggeaton en Colombia, Ryan Castro, ha logrado una serie de sencillos y colaboraciones exitosas que incluyen “Una Noche En Medellín Remix” con Karol G, “Ritmo De Medallo” con Feid, “Ghetto Star”, “X 1 Beso” con De La Ghetto, “14/20” junto a Piso 21, “Corazón Roto (Remix)” con Jhayco y Brray, y su mayor hit hasta el momento, “QUEMA” con Peso Pluma y SOG. A principios del 2024, Castro lanzó su álbum debut certificado platino “EL CANTANTE DEL GHETTO”, su himno viral creado para la selección Colombia titulado “El Ritmo Que Nos Une”, y fue destacado por Rolling Stone como uno de los artistas definiendo el futuro de la música en la edición de Future of Music.

Acerca de Juanes:

Nacido y criado en Medellín, Colombia, Juanes es indiscutiblemente el principal embajador global del Rock Latino y un defensor apasionado del cambio social. Reconocido por TIME como “una de las 100 Personas Más Influyentes del Mundo,” Juanes es el único artista que posee DOS de las “5 Mejores Canciones Pop Latinas de Todos los Tiempos” de Billboard, cuenta con 13 sencillos #1 en Estados Unidos, decenas de apariciones innovadoras en televisión en español, y ha acumulado la impresionante cifra de 29 premios GRAMMY y Latin GRAMMY combinados (de un récord de 49 nominaciones como solista). Conocido por su sonido distintivo que fusiona un profundo amor por el rock y el pop con composiciones inteligentes, elaboradas en múltiples capas, y una profunda reverencia por los ritmos tradicionales e indígenas de Colombia y América Latina, Juanes ha vendido millones de discos en todo el mundo. En su álbum de 2021, “ORIGEN”, y su correspondiente documental destacado, Juanes regresó apasionadamente a sus raíces más tempranas de rock impulsado por la guitarra para compartir una colección fascinante que reimagina algunas de las canciones y artistas más importantes que moldearon su visión musical inicial. Al momento de su lanzamiento, “Origen” fue elogiado por Rolling Stone como “Una obra maestra… un álbum exquisito que trasciende más allá de las canciones, hacia el genio.” El álbum GANÓ tanto el LATIN GRAMMY al “Mejor Álbum Pop-Rock” como el GRAMMY al “Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino.” El álbum “VIDA COTIDIANA” de 2023, altamente aclamado y profundamente personal, que recibió una versión ampliada (DELUXE VERSION) en septiembre, ve a Juanes continuar su inmersivo regreso a sus raíces de rock eléctrico con una profunda exploración de su habilidad como compositor apasionado. Esta vez, durante la pandemia, enfocó su atención hacia adentro para reexaminar su visión madura sobre la vida, el amor, la familia, las preocupaciones sociales y más. La reacción general al álbum lo declaró universalmente como “el mejor álbum de la carrera de Juanes” y le valió el reconocimiento repetido de sus colegas musicales con el LATIN GRAMMY 2023 al “Mejor Álbum Pop-Rock” y el GRAMMY 2024 al “Mejor Álbum de Rock o Alternativo Latino.” Numerosos medios de comunicación incluyeron el álbum entre “Lo Mejor de la Música Latina de 2023,” incluyendo NPR, Billboard, Variety y Rolling Stone, que dijeron: “Tres décadas en la industria no han disminuido la creatividad de una de las estrellas más queridas del mundo hispanohablante, y su [11º] álbum lo demuestra… ‘Uno de Los Mejores Albumes del Año’ ‘Vida Cotidiana’ está lleno de lecciones de sus héroes, pero se compone de canciones originales cargadas de nueva energía, algunas de las mejores composiciones de Juanes… y una producción afilada.” Siendo el primer álbum de Juanes creado con los miembros de su banda de gira completamente inmersos en las sesiones de grabación, no es sorprendente que también haya sido una transición dinámica y natural al escenario en vivo. Impulsado por el sonido de su recientemente revelada Fender Stratocaster de edición especial, la VIDA COTIDIANA WORLD TOUR está cautivando a fanáticos de todo el mundo, con la etapa norteamericana de la gira logrando presentaciones con entradas agotadas en todo el país. The Los Angeles Times reconoció la producción como: “Una noche mágica… una clase magistral de guitarra… lleno a capacidad… y una de sus mejores actuaciones hasta la fecha.”