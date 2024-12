Demasiadas razones de por qué los transportistas del servicio público no merecen el incremento en sus tarifas

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Primero, debemos recordar que en el 12 de octubre de 2019 se incrementó la tarifa del transporte público en Puebla de 6 a 8.5 pesos, con el compromiso de los concesionarios de mejorar servicio mediante la instalación de cámaras, renovación de unidades y colocación de botones de pánico, entre otras acciones…que la gran mayoría de prestadores de este sector NO HIZO.

5 años después del más reciente aumento CONTRA los millones de pasajeros del transporte público, basta salir a la calle, observar las unidades y subirse a ellas, para constatar que los mismos que hoy exigen una nueva tarifa NO CUMPLIERON SUS COMPROMISOS: ¡Tarifazo en el transporte público!…dardo envenenado a la administración de Miguel Barbosa

De acuerdo con información de este medio, en promedio se dieron 588 quejas del servicio de transporte público, de ellas, 408 corresponden a que los choferes dan un mal servicio – se pasan los altos, no respetan los límites de velocidad, hablan por celular mientras conducen, no respetan las tarifas autorizadas, mal estado en sus vehículos, entre otros.

Cifras bastante confiables arrojan un promedio anual de 120 choques y 60 atropellados que involucran este servicio: Asaltos, atropellados, choques, violación a la tarifa, maltrato a pasajeros y la diaria realidad del PÉSIMO transporte público en el estado

Tampoco se puede omitir la enorme cantidad de robos, hechos de discriminación y/o ¡hasta de abuso sexual en el microbús!, como sucedió el pasado 19 de octubre a una pasajera de la ruta 3 EN Puebla capital: Vinculado a proceso por abuso sexual en transporte público

PIRATERÍA, INSEGURIDAD, SUCIEDAD, MALTRATO, LA REALIDAD COTIDIANA DE LOS PASAJEROS

Sobran los hechos que DEMUESTRAN por qué no se debe incrementar el precio del servicio en este momento. De acuerdo a la secretaría de Movilidad y Transporte, en el estado hay 14 mil 456 concesiones a unidades de transporte público y hay registro de 21 mil 700 taxis, pero es un rubro en que predomina la piratería.

De taxis piratas se desconoce el número en la ciudad, pero carecen de regulación y son un VERDADERO PELIGRO, no solamente porque no hay seguro de pasajero ni nada por el estilo, sino porque, en ocasiones, se utilizan para delinquir: Taxista asaltó a su pasajera

Solamente 3 mil 400 unidades de transporte público en Puebla (de un universo de 14 mil 450) cuentan con cámaras de seguridad conectadas al C5, pese a que, cuando se les permitió elevar sus precios, se comprometieron a implementarlas: Transporte público: Tierra de nadie; se incrementan este año 50% los ataques a pasajeros

En suma, hay antecedentes de que los concesionarios no cumplieron lo firmado el 12 de octubre de 2019, cuando el ex gobernador Luis Miguel Barbosa y su ex titular de MT, Guillermo Aréchiga, accedieron a elevar el precio del pasaje: Gobernador Barbosa admite que habrá un incremento en la tarifa del transporte público

NO SOLO ES UN ASUNTO DE TARIFAS, SINO DEL BRUTAL INCUMPLIMIENTO DE LA MAYORÍA DE TRANSPORTISTAS

Tal vez, desde el punto de vista económico; es decir, si se toman en cuenta la inflación y el precio del servicio en otros estados, sí podría haber incremento a las tarifas del transporte, pero, ahora debería ser al revés: Que los concesionarios inicien el proceso de modernización de sus unidades y, conforme lo hagan, paulatinamente se dé el aumento de sus precios.

Incluso, en justicia no se puede decir que el Puebla sea caro este servicio en comparación con otros estados y/o ciudades del país, ya que en Oaxaca capital cobran 10 pesos el pasaje, en Tlaxcala los costos van desde los 8 hasta 14 pesos y en el hermoso puerto de Veracruz la tarifa general es de 11 pesos.

En la Ciudad de México, el trolebús cuesta 4, el tren ligero apenas 3 pesos, Nochebús cobra 7, Avenida Aztecas recibe 7 por cada pasajero y ¡existen unidades que cobran 8 pesos por su servicio EJECUTIVO!, lo que demuestra que el precio del pasaje en Puebla TAMPOCO es ESPECIALMENTE BARATO:¡No te dejes engañar! Estas son todas las tarifas autorizadas para el transporte público de la CDMX

Así que el asunto del transporte público NO DEBE verse solamente como algo de precio, inflación, sino que OBLIGATORIAMENTE se necesita tomar en cuenta que la gran mayoría de concesionarios se pasaron ¡por el arco del triunfo el compromiso que asumieron en octubre del 2019 de mejorar sus servicios, instalar cámaras de seguridad y botones de pánico, renovar y/o modernizar unidades y capacitar a sus operadores: Video desde Puebla: Exhiben transporte público que atropelló a un hombre