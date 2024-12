Danger AK: El Rap como herramienta educativa

El Confesionario

Imagínense ustedes ¡Respetable publico! ¿Qué en las escuelas enseñaran rap? ¿Qué hubiera una materia artística de rap en sus clases escolares? no es el apocalipsis, no se espanten, es todo lo contrario. Un oasis en medio del desierto ya que hoy en día se utiliza este género como una herramienta de cambio social entre las juventudes, cambios de comportamiento positivos en torno a diversos temas como la migración, la xenofobia, la discriminación y la aporofobia. Pues esto se le ocurrió a José Alfredo Martínez Estrada, mejor conocido en la escena musical mexicana y más allá de nuestras fronteras del rap como Danger AK, quien no solo hace giras en escenarios complaciendo a sus fans, sino también en escuelas, impartiendo talleres para dejar un mundo mas bonito como él me dijo para las generaciones que vienen.

Uno de los íconos del Hip-hop en Latinoamérica con 18 años de trayectoria, sumando más de 20 millones de reproducciones con sus vídeos en plataformas digitales. El rapero y compositor originario de Tijuana, México tiene presencia en los medios más importantes de todo el País.

Le pregunte que ¿cómo un género tan satanizado como el rap se puede usar como herramienta educativa?

“Yo lo desarrollé con el proyecto Alas y Raíces, hicimos una pedagogía para la SEP, la idea es que los morros en la secundaria puedan tener otras opciones aparte de la flauta de pan o la flauta de dulce como opción musical, esa es la neta porque yo solo tuve esa opción y si me iba bien tocaba el Titanic al final de curso. Pero lamentablemente no hay muchas alternativas en la educación pública y mi idea es llevar talleres de rap a las secundarias y no soy solo yo, sino que hemos estado preparando talleristas, ya hay 280 en todo el país listos para que vayan a las secundarias de México.

El rap atrae a los chavos y ahí es donde les tenemos que sembrar cosas positivas, es un género que le ha costado entrar a la radio mexicana. Yo la verdad no me meto en ¿por qué? ni los más mainstream están en radio, no sé si por letras explicitas o qué, aunque el regional mexicano está ahí sonando en todos lados, pero bueno esa es una asignación pendiente”.

¿Competencias de rap usando el nombre de Miguel de Cervantes?

Si, el Festival Cervantino hiso tres años el Cervantes en el Rap, era un concurso en conjunto con España para raperos que quisieran improvisar sobre vida y obra de Miguel de Cervantes, yo tuve la fortuna que crecí con padres curiosos, vivíamos en un cuartito de dos por dos de madera, pero ahí teníamos un librerito con muy buenos libros, yo me comí El Quijote muy pequeño y cuando vi el concurso me llamo la atención y gane el Cervantino todos los años y me fui a representar a México en España.

Gracias a esas semillas hicimos batallas de literatura, con personajes, autores y se pone buenísimo y muy interesante y es una forma lúdica de ir filtrando y hacerle cosquillitas a la curiosidad literaria de los jóvenes y de que aprendan de una forma divertida y entretenida”.

Uno de los pocos artistas mexicanos que ha llevado su música por Europa realizando presentaciones también por Estados Unidos de América, Perú, Argentina, Colombia, Panamá, Cuba, Costa Rica, así como por todo el territorio mexicano.

Cuenta con cuatro producciones discográficas: Lodo en la Alfombra (2013), Sembrando Laureles (2017), Moebius (2019) y actualmente trabaja en una quinta producción de sencillos donde talentosos artistas del Hip Hop colaboran como invitados.

“Cuando a uno le apasiona algo le abre los horizontes y el rap viene, crece y se desarrolla en todo el mundo por los estratos mas bajos de la sociedad y es ahí donde hay más escases educativa, laboral, de desarrollo, de movilidad social. Entonces cuando a mi y mis compas el hip hop nos da herramientas para abrir nuestros horizontes y tener un propósito de vida para ayudar a nuestro desarrollo profesional, pues nos dimos cuenta de que luego podíamos compartir esas herramientas con el barrio y hacer activismo”, comentó Danger.

Agregó: “Nunca desde una posición de superioridad moral, a mi me gusta la música que transmite cosas, que me hace pensar, que me transmite atmosferas y emociones pero que también me invita a explorar el mundo, esa es la música que intento hacer, pero también estoy consciente de que la mayoría de los raps en el mainstream o que suenan en las calles no precisamente se caracterizan por llevar mensajes propositivos y eso entra en la gama de que yo también no creo que haya una verdad absoluta, yo lo hago porque eso me gusta y orgánicamente me gusta mucho aprender y compartir información porque creo que tengo una misión con el barrio en general y cuando digo barrio me refiero a los ciudadanos de este país y los ciudadanos del mundo”.

Danger ha sido galardonado con el prestigioso premio Generation Change (generaciones que cambian el mundo) de los MTV Awards en Sevilla España en 2019, participó como panelista invitado en TedX Calzada de los Héroes en el mismo año. Ha sido campeón estatal y nacional de “Freestyle Battles” (batallas de improvisación) en los torneos nacionales e internacionales más importantes, “El MTV es un premio importante y este se lo dan una ves al año a las personas que hacen un cambio trascendente, pero trascendente real en el mundo que impacte a través de dos generaciones por lo menos. Yo tengo 20 años haciendo música y activismo, hemos hecho muchos trabajos y proyectos y esto fue casual, por ahí alguien te nomina en la industria, te investigan, mucha gente en varios países me nominó y me llevaron a España a entregarme ese premio. Es muy cool, es como lo que tu mama y tus tías le presumen de ti a los demás, al final es reconocimiento al trabajo que hacemos”.

Su dedicación le llevó a ser juez de las ligas de improvisación más reconocidas como “Red Bull Batalla de Gallos”, “Freestyle Master Series” conocida como FMS y God Level All Star en sus ediciones nacionales e internacionales.

Tuvo participación como productor y juez en el concurso de Nike “Rap Battle Force” Batallas de Freestyle, siendo el primer rapero mexicano en ser imagen de esta importante marca.

También ha sido galardonado con el “Premio a la juventud” otorgado por la Secretaría de la Juventud de Tijuana, Baja California, siendo uno de los artistas más jóvenes en ingresar al “Paseo de la Fama” de esta misma Ciudad.

“Tener gente que multiplique los procesos es importante porque yo no puedo estar en todas partes, entonces de repente no puedo hacerlo, por ello hay más talleristas que están capacitados y la idea es multiplicar, avanzar y llegar a más gente, todo lo que podamos hacer por el colectivo es lo que le devolvemos al colectivo porque todo lo que tú y yo somos es gracias a hombres y mujeres que entregaron su vida por nuestras libertades, nuestros conocimientos, nuestras herramientas actuales, los lujos que hoy disfrutamos y con los que vivimos y hay que devolver eso, es mero sentido común, para mi significa que en un mundo mejor todos estamos mejor.

La curiosidad y las ganas de ayudar a hacer de este un mundo mejor, han llevado a Danger a evolucionar como artista adentrándose en el mundo del activismo, desde donde ha desarrollado proyectos con tinte humanitario enfocados en la mejora político social de las comunidades. Como promotor artístico independiente impulsa actividades culturales como talleres, conferencias que le han permitido llegar a comunidades en vulnerabilidad gracias a la suma de esfuerzos de distintas asociaciones e instituciones enfocadas en la protección de niñas, niños y adolescentes como Centros de Reinserción Social, Centros de Tratamiento para Adolescentes, casas hogar, etc”.

“Yo creo que estar siempre abierto porque siempre aprendes eso, nos nutre, nos hace crecer, ver las cosas distintas nos prepara para lo que viene en la vida, nos vuelve personas mas valiosas para el colectivo, entonces recomiendo siempre estar aprendiendo y no tiene que ver con la escuela formal, pero si ayuda, la escuela es una guía, pero toma tu las riendas de tu educación edúcate en las cosas que te apasionan en la forma que te apasionan.

Danger es también el Embajador de Generation Hip Hop México, Asociación Internacional sin fines de lucro que trabaja en el activismo y la promotoría del hip hop en 47 países del mundo, teniendo como sede el Universal Museum of Hip Hop en Nueva York, USA. Ha participado en un gran número de programas culturales, presentaciones y talleres con instituciones educativas con el fin de brindarle una opción a los jóvenes para canalizar sus inquietudes en música de manera positiva.

“A mí me gusta la filosofía y la literatura, aunque crecí en los cerros de Tijuana tuve el privilegio de estar rodeado de libros y de adultos que me invitaban a tener curiosidad también, pero fue hasta que el rap me dio la oportunidad de ser creador que se transformó mi cosmovisión del mundo. Gracias a esto viajo por el mundo. Es una herramienta que nos permite ser propositivos para la sociedad, la cuestión está en entender y empujar el desarrollo del criterio propio en las personas, el conocimiento sumado a la reflexión crea un despertar de conciencia y con la música es lo que intentamos hacer”, finalizó.

Búsquenlo en redes sociales como Danger AK y en YouTube como Danger Alto Calibre.

