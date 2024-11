Semifinales ‘de locos’ en la Liga MX; los cruces al momento en el Apertura 2024

SOY FÚTBOL

Los partidos de Ida de los Cuartos de Final en la Liguilla del Apertura 2024 de la Liga MX arrojaron sorprendentes resultados, algunos más que otros, dejando en desventaja a los equipos mejor rankeados, pues del puesto 1 al 4 terminaron cayendo en sus partidos.

Pocas veces se ha dado que se registran 4 victorias en los duelos de Ida en una Liguilla y aún menos probable es que estos triunfos se den a favor de los equipos peor rankeados (5 al 8), situación que solo se ha presentado en dos ocasiones en los torneos cortos.

Rayados, San Luis, América y Xolos de Tijuana, salieron con ventaja sobre Pumas, Tigres, Toluca y Cruz Azul, por lo que ahora tendrán que defender sus resultados en condición de visitante, con todas las series aún abiertas pese a que dos de ellas terminaron 3 a 0.

De concretarse estas ventajas, los cruces quedarían de la siguiente forma:

(5) Rayados vs Xolos Tijuana (8)

(6) At San Luis vs Club América (7)

Esta combinación se ha repetido anteriormente en el torneo Clausura 2015, Apertura 2019 y casualmente deja con un mejor pronóstico al peor de los clasificados, pues en ambas ocasiones, el octavo lugar terminó coronándose ante el sexto puesto. Si este patrón se repite, Xolos vencería al Atlético de San Luis en una hipotética Final.

En el 2015 se enfrentaron:

(1) Tigres vs Santos (8)

(2) América vs Pachuca (7)

(3) Veracruz vs Querétaro (6)

(4) Atlas vs Chivas (5)

En Semis, Gallos eliminó al Pachuca y Santos a Chivas. Los Guerreros fueron campeones ante el Querétaro (El 8 le ganó al 6).

En el 2019 se enfrentaron:

(1) Santos vs Rayados (8)

(2) León vs Morelia (7)

(3) Tigres vs América 6)

(4) Querétaro vs Necaxa (5)

En Semis, América venció a Morelia y Rayados a Necaxa. Monterrey fue campeón. El 8 le ganó al 6.