Cada acción del gobierno está entregada a las causas más nobles y a los más vulnerables: Omar Muñoz

Staff/RG

Encabezó la entrega de despensas del Programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios

Agradeció al Gobierno del Estado por su disposición para trabajar en conjunto con el municipio en favor de los más necesitados

CUAUTLANCINGO, PUE. “Cada acción que se realiza desde el gobierno del estado y del municipal, está entregada a las causas más nobles y a la gente más vulnerable y ese es el compromiso firme que tenemos como sociedad, comunidad y entidad gubernamental”, refirió Omar Muñoz, alcalde de Cuautlancingo, durante la entrega de despensas del Programa de Atención Alimentaria a Grupos Prioritarios.

Agradeció al gobierno estatal por su disposición y voluntad para trabajar de manera conjunta con el municipio, porque el proceso de transformación se va construyendo entre los tomadores de decisiones en beneficio de los habitantes.

El edil aseguró a los beneficiarios que durante su gestión estarán al pie del cañón y se buscará bajar todos los recursos posibles porque son prioridad para la localidad, “aunque nuestro municipio es de los que tiene mayor crecimiento económico a nivel estatal, también tiene rezago y como todo gobernante comprometido con su pueblo, me duele que haya gente en situación de vulnerabilidad”.

“Nuestro expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dejó un legado muy importante: por el bien de todos primero los pobres y yo en campaña también sostuve que por el bien de Cuautlancingo primero los más necesitados, por eso encuentros como el de hoy serán recurrentes para poder generar una conexión amable y generosa con ustedes, quienes no me han abandonado y yo tampoco lo voy a hacer; nunca soltaron el proyecto que represento y yo no los voy a soltar”, concluyó.

En su intervención, la Presidenta del DIF Municipal de Cuautlancingo, Tere Alfaro, reiteró su vocación de servicio en favor de los ciudadanos, “ustedes son lo más especial que tenemos; no duden que vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para traerles los programas sociales que requieren y que siempre recibirán de nuestra parte el trato digno que se merecen”.