Ante un público excepcional inician los conciertos de música antigua y barroca

Staff/RG

Durante el primer concierto Malkut Zavala interpreta el carrillón de la Catedral acompañada de la Banda de Música de Gobierno del Estado.

En la explanada de la Catedral de San Luis Potosí y ante un público excepcional iniciaron los conciertos de Música Antigua y Barroca organizados por la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, con la participación de Malkuth Zavala quien interpretó el carrillón de catedral con el acompañamiento de la Banda de Música de Gobierno del Estado.

Este evento cultural celebrado reunió a un entusiasta público que disfrutó de una velada musical con un repertorio que evocó la riqueza y la profundidad de la música de épocas pasadas. La combinación de las interpretaciones de la banda y el resonante sonido del carillón creó una atmósfera mágica que encantó a las y los asistentes.

El programa del concierto incluyó los temas Air de J. S. Bach, Música para los juegos reales de artificio de G. F. Haendel, La Réjouissance, Sarabande de G. F. Haendel, 2 corales: O how charming & Jesu! Who in sorrow dying de J. S. Bach, Chorale Paraphrase V “All my hope on God is Founded” sobre un tema de Joachim Neander de J. R. Knox, Jesus Bleibet Meine Freude de J. S. Bach, The Duke of Brunswick’s Alman de John Bull, Canon de J. Pachelbel, Mesías (Hallelujah) de G. F. Haendel.

Este evento no solo celebra la música sino también el valioso patrimonio cultural que representa e identifica a San Luis Potosí. Para conocer toda la programación se les invita a consultar las redes sociales de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí.