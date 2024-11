Bitácora de futuro.: Amigo de mi soledad.

“Pensamientos”

“En la mente todas las creaciones dentro del Arte, tienen sentimientos diferentes, eso es lo precioso, que, nace algo nuevo, lo que creó el autor”

“La soledad es el amigo (a) que jamás traiciona”

Todas las obras de Arte: literatura, música, pintura, danza, teatro, y etc., que ha parido la humanidad son inmortales. Su existencia hace comprender ese micro mundo o mundo plasmado por el autor, que otorga vida, buscando sus pasajes, tramas que hace volver a vivir.

(Bayardo Quinto Núñez)

Ya no sé qué es real, tú eres real. Sin epítetos. El ser debe creer en si mismo. Es imposible evitar imaginar cuántos de nosotros andamos por nuestras vidas, que pueden creer o pensar que están solos, no es factible porque la vida es una rutina cotidiana con sus variantes, eso marca la diferencia, y rodeados la mayoría del tiempo por ciertas personas que se sienten igual. Hasta cierto punto es normal, no existe ser humano que no le suceda.

Y, en especial. El artista: escritor, poheta, músico teatrista, pintor, danzantes, y etc…, nunca están solos, porque la soledad es una excelente compañía, es lo más espléndido que puede suceder, gracias a ella nos enteramos que jamás se está solo; el ser humano, vive habitado de mucha vida, la madre naturaleza, ella nos habla, se siente, y aunque los árboles, las flores, la lluvia no tienen ojo, pero observan, y el viento tiene sus brazos y abraza para resguardarnos, y el cosmos es más precioso, cuando desde nuestros ojos lo veneran, es allí, allá donde pernoctan qué acompañan esos notables días, que jamás se marchan, aunque haya altos y bajos. Por ello, entre muchas cosas más que se me pudieron escapar, nunca estamos solos, ni habitamos la soledad

Y. Aunque. En múltiples veces nos sentimos solo, eso es una simple percepción. Y, tenemos amigos, muchos o pocos, quizás buenos; así como tenemos personas que nos estiman, aprecian, otros no, en ese sentido están en su pleno derecho, pero jamás hacer maldades o indisposiciones de mal gusto. Empero, en lo personal poseo un refugio precioso y que estimo muchísimo, pues ha sido parte del otro lado de mi vida: ser Escritor, Pintor, Músico, y amigo de verdad, lo esencial es que puedo refugiarme en los túneles de la Literatura, en las Artes, eso es lo que más me ayuda a escapar de la soledad, ¿pero cuál soledad? Si esta es inexistente. Desde el mismo momento que tenemos la mente, y nos acompañan las diversas realidades, los sonidos del tiempo o madre naturaleza, todo eso que percibe acompaña nuestro ser llena la mente de imágenes diversas para plasmarlas como mejor convenga para beneficio, siempre es oportuno ocuparse de uno mismo.

Es una gran verdad que, me he ido o se han ido tambaleando por doquier, ante tiempos sombrío (s) lúgubre, siniestro, pero es el momento de auto reconstruirse o construirse, así mismo como mejor convenga y otorgar un pilar fundamental como columna vertebral, por más que se fracase, pero mientras se esté con vida, estaremos inmersos en la vida que proporciona el mundo, y la realidad que nos merodea.

Y aunque pensemos que se está olvidado, sigamos caminando y detengámonos para saborear y comprender el olvido total, que reposa y se quedó (a) en ostracismo para los protervos. Lo importante es que, nunca hemos sido olvidados, simplemente hay un compás de espera, para que llegue la oportunidad, pero llegará.

El que piensa de esta manera o mejor, no es libertinaje, es un derecho, es criterio propio saludable para todos, y libertad de pensamiento de persona inteligente y audaz, que anhela ¡la paz, tranquilidad y estabilidad en todos los sentidos! aquí fidedignamente interviene la dignidad, es lo que hace feliz. Pareciera curioso, pero es sinónimo, quizá para ciertos se descontextualizan los argumentos, pues no, es elegir dignidad, felicidad, paz, desarrollo, estabilidad, en todos los sentidos, ya que, se proporciona contexto a la misma realidad personalizada que cotidianamente tocamos, como una obra artística, bien sea: Novela, Relato, Cuento, Minicuentos, Pohesía, Teatro, Música y Artes, las cuales son notables ¡micromundos o mundos! conocidos hasta que el artista los saca a la luz publica, y/o pública, y situados en todos los tiempos, y en especial en este Siglo XXI y los que presumiblemente vendrán, con la diferencia de otros nuevos valores, tramas, elementos, imágenes en todo… Por ello, LA CULTURA DE LAS ARTES JAMAS PASAN EN AUTORIDAD DE DESFASADAS, SIEMPRE TIENEN SU VALOR INCOLUME.

No obstante, es necesario ponerle mente a estas dos palabras “no sé” porque, tiene pie, vida, alas para enrumbarse al camino, en una dimensión que agranda la vida y la minimiza en una dimensión que, puede ser posible o no en el ser humano, cabe en nosotros mismos. “No sé” por el contexto es no conocer, cuántas flores hay en el jardín “no sé” y la madre naturaleza prosiguió, mejor sería contarlas y recogerlas, o que vas a estudiar, o que vas a comer hoy, “no sé” no comes, no sos. Imagínese repetir “no sé” es la nada, es algo como negativo activo, considero aplicable a una ley dialéctica “la negación de la negación”.

Otro ejemplo, el escritor, poheta, el artista y etc., si es un verdadero creador, tiene que respetarse y no repetir hasta la eternidad “no sé” porque con cada verso y/o línea, prosa, melodía, pintura, teatro, danza, cine, y etc., por supuesto pretende responder a las inquietudes de la humanidad, pero a veces resulta que, en el momento de poner el punto final, por lo general asalta una lluvia de dudas, que en lo concreto rayan en la inconformidad, pero es temporal, que al final de cuentas queda la duda a un lado y prevalece lo diseñado con los usos mentales. Ello es una simple satisfacción, que la vence el punto y final. La insatisfacción es para los inconformes.

Acerca de Bayardo Quinto Núñez, Escritor, Pintor, Músico. Artesano del Calzado, Profesor de educación física en instructor deportivo baloncesto y Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales. Nicaragüense.