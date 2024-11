Tec de Monterrey: única universidad fuera de Estados Unidos en el top 10 del ranking de emprendimiento de The Princeton Review

Staff/RG

De entre 300 universidades evaluadas por sus programas de emprendimiento a nivel licenciatura, el Tec de Monterrey obtuvo la posición #9 en el The Princeton Review: Top Undergraduate Schools for Entrepreneurship Ranking 2025.

A partir del 2019 el Tec de Monterrey se ha mantenido en los primeros 10 lugares y es la única universidad fuera de Estados Unidos en el Top 10 del ranking.

68% de los estudiantes de profesional del Tec han tomado al menos una materia relacionada a emprendimiento durante el año académico.

The Princeton Review y Entrepreneur dieron a conocer los resultados del ranking The Princeton Review: Top Undergraduate Schools for Entrepreneurship Ranking 2025, en el cual el Tec de Monterrey ocupó la posición #9, y es la única universidad fuera de Estados Unidos en el Top 10 del ranking y la #1 en la categoría Internacional.

The Princeton Review: Top Undergraduate Schools for Entrepreneurship Ranking es uno de los pocos rankings que evalúa específicamente el emprendimiento en más de 300 universidades de distintos países. A partir del 2016, el Tec de Monterrey forma parte de este ranking, y desde 2019 la Institución se ha mantenido en los primeros 10 lugares, con universidades de prestigio internacional como University of Houston, Babson College, University of Texas at Austin, University of Michigan-Ann Arbor, entre otras.

“El emprendimiento es la capacidad de crear valor compartido a través de soluciones innovadoras. En el Tec creemos que es una de las formas más potentes de transformar la realidad: generar impacto con y para otros”, afirmó Juan Pablo Murra Lascurain, rector del Tecnológico de Monterrey.

Por su parte, Ulrick Noel, director del Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera (IEEGL) del Tec de Monterrey, mencionó que: “Estamos convencidos que el emprendimiento puede transmitirse por medio de la educación y lo hemos constatado por el impacto de nuestra Institución en sus graduados; nos enorgullece saber que el 43% han emprendido en algún momento de su vida profesional, creando empleos y transformando sus comunidades”.

Las 10 mejores universidades con programas de Emprendimiento a nivel Licenciatura son:

1. University of Houston

2. University of Texas at Austin

3. Babson College

4. University of Washington

5. Washington University in St. Louis

6. University of Michigan – Ann Arbor

7. University of Maryland, College Park

8. Miami University

9. Tecnológico de Monterrey

10. Northeastern University

“Desde que iniciamos con estos rankings hace casi dos décadas, el número de universidades que ofrecen cursos de emprendimiento ha crecido enormemente”, dijo Rob Franek, editor en jefe de The Princeton Review. “Recomendamos ampliamente las escuelas que forman parte de nuestras listas para 2025. Sus facultades son excepcionales.

Sus programas cuentan con sólidos componentes experienciales. Sus estudiantes tienen acceso a mentores extraordinarios, así como a contactos de networking que les serán de gran utilidad a lo largo de sus carreras”.

La metodología empleada contempla la revisión y análisis de información de cada universidad participante en tres grandes secciones:

1.- Aspectos académicos En este rubro, el Tecnológico de Monterrey ofreció 148 materias y dos carreras de impulso al emprendimiento para su alumnado.

2.- Estudiantes y Profesores Durante este año, más de 1,000 profesores impartieron al menos un curso relacionado al tema, lo que se traduce en que 68% de los estudiantes de licenciatura inscribieron al menos una materia de emprendimiento, independientemente de su carrera profesional.

3.- Actividades fuera del salón de clases En esta sección se analizan datos sobre las actividades del ecosistema de emprendimiento y se consideran los esfuerzos realizados por las universidades como apoyo a la comunidad emprendedora. Más de 900 proyectos emprendedores han sido realizados por graduados de los programas académicos de emprendimiento en los últimos cinco años y se ha recibido el apoyo de más de 1,000 mentores provenientes del sector empresarial, a través de programas como Enlace+.

Desde su fundación, el Tecnológico de Monterrey ha promovido e impulsado la investigación, la innovación y el emprendimiento en su comunidad. Actualmente, la Institución cuenta con varias iniciativas para el impulso de nuevas empresas sociales y conscientes, emprendimientos de base científica y tecnológica, aceleración de ecosistemas de emprendimiento regionales e impulso a la cultura emprendedora a través de iniciativas como incMTY, el festival de innovación con mayor impacto en Latinoamérica.

Gracias a que el Tecnológico de Monterrey cuenta con programas de emprendimiento, el Tec es integrante de consorcios como Ashoka, GEM (miembros por más de 20 años), Hult Prize y GESS; iniciativas como MIT REAP, MIT Legatum Center y Venture Café (siendo el Tec de Monterrey la primera sede en América Latina); así mismo, colabora con universidades internacionales especializadas en este nicho como Babson College y Berkeley.