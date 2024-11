México debe reformar su ley y política migratoria: Eduardo Castillo López

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Ante la próxima llegada del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a la Casa Blanca, México necesita reformar tanto su política como la ley Migratoria, enfocarlas en el respeto a los derechos humanos y en los tratados internacionales firmados, apuntó el diputado federal de Morena y secretario de dicha comisión en la Cámara Baja, Eduardo Castillo López.

El ex presidente del Congreso de Puebla señaló que Donald Trump no solamente amenaza con deportaciones masivas, sino también de cerrar la puerta a migrantes, especialmente mexicanos y latinos. Ante ello, México requiere modernizar, actualizar su ley y política migratoria, no nada más para el sexenio que recién comienza, sino hacia el futuro: